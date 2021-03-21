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    Кто на «Арене-2000» выйдет вперед в серии?

    «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 1.84) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 21 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — ЦСКА
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    «Локомотив»
    В третьем матче 1/2 финала «Запада» «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на «Арене-2000» 21 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 21 Марта 2021 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    Ярославцы в 60 поединках регулярного сезона насобирали 84 балла. А в турнирной таблице Западной конференции они расположились на четвертом месте.

    В плей-офф КХЛ «Локомотив» добыл пять побед кряду. В четвертьфинале «Запада» «железнодорожники» встретились с «Йокеритом». В первой дуэли они обыграли «шутов» минимально (1:0).

    Во втором матче команда Андрея Скабелки разнесла финнов (5:0), после чего одержала нужный результат в овертайме (3:2 ОТ). А в последнем их поединке «Локо» снова разгромил соперников (4:1).

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    Удачно ярославцы начали и серию против ЦСКА в полуфинале конференции, добыв сухую победу (2:0). А во втором поединке с «армейцами» «Локомотив» получил полную сетку (1:4).

    ЦСКА

    Московский клуб в 60 матчах регулярного чемпионата заработал 91 балл. С таким показателем он закончил сезон на первом месте в Западной конференции.

    В четвертьфинальной плей-офф серии состоялось столичное дерби со «Спартаком». Но в этом противостоянии ЦСКА без проблем разобрался с далеко не самым сильным соперником.

    Дебютную игру с красно-белыми «кони» вытащили в дополнительное время (1:0 ОТ), а в трех других матчах команда Игоря Никитина победила уверенно (5:1; 3:0; 3:1).

    Полуфинальную серию ЦСКА начал с поражения «Локомотиву» (0:2). Но прийти в себя и добыть нужный результат москвичи смогли во второй встрече (4:1).

    Прогноз

    Победа «Локомотива» в этой встрече оценивается в 2.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.72, а на победу ЦСКА — 2.48.

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    В первой игре серии «армейцы» испытывали проблемы с точностью и потерпели поражение. А во втором матче команда Никитина оправдала статус фаворита.

    В Ярославле москвичей будут ждать сложные поединки, однако за нужный результат они намерены бороться и в гостях. Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА в матче за 1.84.

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    Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА 21.03.2021 в 17:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.84.
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