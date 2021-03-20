Во втором матче 1/2 финала «Запада» СКА будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 20 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. СКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Команда из Санкт-Петербурга в 60 матчах регулярного сезона заработала 82 очка. В турнирной таблице Западной конференции она оказалась второй.

Выступления в «регулярке» СКА закончил тремя победами подряд. В этих поединках «армейцы» одержали верх над «Куньлунем» (4:3), «Витязем» (4:0) и «Динамо» Минск (4:2).

В плей-офф КХЛ команда Валерия Брагина снова сразилась с минским «Динамо». Серию 1/4 финала «Запада» питерцы начали с трех побед (4:2; 6:4; 4:3 ОТ), после чего одну встречу они сдали (1:2).

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В заключительном матче СКА пришлось долго повозиться, но в овертайме он дожал соперников из Белоруссии (4:3 ОТ). А в первой полуфинальной битве «армейцы» сдались «Динамо» Москва (1:4).

«Динамо» Москва

Столичная команда в 60 играх регулярного чемпионата заработала 84 очка. В турнирной таблице Западной конференции она заняла третье место.

На финише «регулярки» «Динамо» Москва добыло шесть побед. В ходе этой серии бело-голубые обыграли «Северсталь» (5:2), «Динамо» Минск (6:4), СКА (3:1), «Йокерит» (5:4 ОТ), «Автомобилист» (6:0) и «Куньлунь» (5:1).

Удачно команда Владимира Крикунова начала и плей-офф, победив «Северсталь» в первом матче (1:0). А во второй игре череповецкий клуб проехался по динамовцам (5:2).

В трех следующих поединках серии бело-голубые оказались сильнее (2:1 ОТ; 5:2; 4:3). На старте полуфинала конференции «Динамо» Москва разбило СКА (4:1).

Прогноз

Победа СКА в этой игре оценивается в 2.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.94, а на победу «Динамо» Москва — 2.88.

Первая встреча в плей-офф между двумя тяжеловесами «Запада» снова не порадовала особой сверхрезультативностью. Все самое интересное произошло в третьем периоде, где питерцы реализовали большинство, а «Динамо» забросило одну шайбу в пустую рамку.

Во втором матче СКА начнет штурмовать ворота москвичей, но те умеют защищаться и быстро переходить в свои атаки. В таком темпе соперники долго играть не смогут, поэтому опять результативность будет относительно скромной. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 1.73.