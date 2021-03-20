ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мяч финала Лиги чемпионов-2021Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Онлайн Поль ПогбаДжокер Погба и ключевая роль Фреда. «МЮ» показал «Милану», как надо играть в больших матчах Джордан ЛарссонТедеско, оставайся! Такой «Спартак» может побороться за чемпионство
  • 14:17
    • «Бавария» сыграет с «ПСЖ» в четвертьфинале ЛЧ, «Реал» — с «Ливерпулем»
  • 13:24
    • «Ротор» объявил об увольнении Хацкевича
  • 07:57
    • Моуринью прокомментировал вылет «Тоттенхэма» из Лиги Европы
    Все новости спорта

    Вторая игра в Питере будет богатой на голы?

    СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 1.73) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 20 марта 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Динамо
    Прогноз и ставки на СКА — «Динамо» Москва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лукас Бенгтссон
    Во втором матче 1/2 финала «Запада» СКА будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 20 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. СКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 20 Марта 2021 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 17:00 Динамо Динамо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
    •

    СКА

    Команда из Санкт-Петербурга в 60 матчах регулярного сезона заработала 82 очка. В турнирной таблице Западной конференции она оказалась второй.

    Выступления в «регулярке» СКА закончил тремя победами подряд. В этих поединках «армейцы» одержали верх над «Куньлунем» (4:3), «Витязем» (4:0) и «Динамо» Минск (4:2).

    В плей-офф КХЛ команда Валерия Брагина снова сразилась с минским «Динамо». Серию 1/4 финала «Запада» питерцы начали с трех побед (4:2; 6:4; 4:3 ОТ), после чего одну встречу они сдали (1:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    В заключительном матче СКА пришлось долго повозиться, но в овертайме он дожал соперников из Белоруссии (4:3 ОТ). А в первой полуфинальной битве «армейцы» сдались «Динамо» Москва (1:4).

    «Динамо» Москва

    Столичная команда в 60 играх регулярного чемпионата заработала 84 очка. В турнирной таблице Западной конференции она заняла третье место.

    На финише «регулярки» «Динамо» Москва добыло шесть побед. В ходе этой серии бело-голубые обыграли «Северсталь» (5:2), «Динамо» Минск (6:4), СКА (3:1), «Йокерит» (5:4 ОТ), «Автомобилист» (6:0) и «Куньлунь» (5:1).

    Удачно команда Владимира Крикунова начала и плей-офф, победив «Северсталь» в первом матче (1:0). А во второй игре череповецкий клуб проехался по динамовцам (5:2).

    В трех следующих поединках серии бело-голубые оказались сильнее (2:1 ОТ; 5:2; 4:3). На старте полуфинала конференции «Динамо» Москва разбило СКА (4:1).

    Прогноз

    Победа СКА в этой игре оценивается в 2.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.94, а на победу «Динамо» Москва — 2.88.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Первая встреча в плей-офф между двумя тяжеловесами «Запада» снова не порадовала особой сверхрезультативностью. Все самое интересное произошло в третьем периоде, где питерцы реализовали большинство, а «Динамо» забросило одну шайбу в пустую рамку.

    Во втором матче СКА начнет штурмовать ворота москвичей, но те умеют защищаться и быстро переходить в свои атаки. В таком темпе соперники долго играть не смогут, поэтому опять результативность будет относительно скромной. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 1.73.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Астана — Каспий Актау
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Карацев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Славия М — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сочи — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Галатасарай — Ризеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Экспресс дня 19 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Арминия — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Генк — Стандард
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Парма — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо» — «Спартак»
  • Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото
    • 00:30 14/03/2021     Никола Влашич
  • Воспитанники «Спартака» прибили ЦСКА. «Армейцы» показали безвольную игру
    • 19:27 13/03/2021     Криштиану Роналду
  • Трансферный дайджест. 9-15 марта
    • 20:59 15/03/2021
    Прогноз и ставка на матч СКА — «Динамо» Москва 20.03.2021 в 17:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.73.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры