ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ЛарссонТедеско, оставайся! Такой «Спартак» может побороться за чемпионство Мяч финала Лиги чемпионов-2021Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Онлайн «Тампа-Бэй»НХЛ. «Тампа» обыграла «Чикаго», «Айлендерс» проиграли «Филадельфии»
  • 07:57
    • Моуринью прокомментировал вылет «Тоттенхэма» из Лиги Европы
  • 07:40
    • Глава UFC объявил, что Нурмагомедов официально завершил карьеру
  • 06:59
    • Футболиста «Славии» избили после матча с «Рейнджерс»
  • 00:54
    • Гол Погба вывел «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинал Лиги Европы
    Все новости спорта

    Выстоит ли «Лос-Анджелес» в матче с «Вегасом»?

    «Лос-Анджелес» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 1.63) на хоккейный матч НХЛ 20 марта 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на Вегас Голден Найтс
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Вегас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вегас»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес» будет принимать «Вегас». Матч пройдет в «Стейплс Центре» 20 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лос-Анджелес»

    Калифорнийский клуб все еще находится на пятом месте в рейтинге Западного дивизиона. В 28 играх регулярного чемпионата ему удалось насобирать 30 очков.

    В последнее время «Лос-Анджелес» стал намного реже побеждать. В десяти недавних матчах «короли» потерпели 7 поражений. В конце февраля они дважды уступили «Миннесоте» (1:3: 3:4 ОТ).

    А весну ребята Тодда Маклеллана встретили потерями очков в играх с «Аризоной» (2:3) и «Сент-Луисом» (2:3 ОТ). Но позже «монархи» смогли прибить «музыкантов» (4:3 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    Далее «Лос-Анджелес» по разу победил и проиграл «Анахайму» (5:6 ОТ; 5:1) и дважды влетел «Колорадо» (0:2; 1:4). А 18 марта «Кингз» раскатали «Сент-Луис» (4:1).

    «Вегас»

    Коллектив из Невады в 27 матчах чемпионата сумел набрать 41 зачетный балл. Благодаря таким показателям он возглавляет турнирную таблицу Западного дивизиона.

    Недавно «Вегас» порадовал болельщиков убедительной серией из шести побед, в ходе которой он обыграл «Колорадо» (3:0), «Анахайм» (3:2 ОТ), «Миннесоту» (5:4 ОТ; 5:1) и «Сан-Хосе» (5:4 ОТ; 4:0).

  • НХЛ. «Тампа» обыграла «Чикаго», «Айлендерс» проиграли «Филадельфии»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 марта
  • Сегодня

    • Но в следующих двух встречах с «Миннесотой» команда Питера Дебура осталась без очков (0:2; 3:4). После потерь в играх с «дикарями» «отбросы» снова идут без поражений.

    На выезде «Вегас» дважды разобрался с «Сент-Луисом» (5:4 ОТ; 5:1). А вернувшись на «Т-Мобайл Арену», коллектив из Парадайса одержал верх над «Сан-Хосе» (2:1; 5:4).

    Прогноз

    На победу «Лос-Анджелеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.32, на ничью — 4.58, а на победу «Вегаса» — 1.97.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    В последних матчах «короли» выигрывают по большим праздникам. Однако сейчас они чаще выступают в гостях, в то время как у себя дома калифорнийский клуб выглядит получше.

    В семи недавних поединках в «Стейплс Центре» «Кингз» четырежды победили. А в проигранных встречах они уступили с минимальной разницей. В дуэли с «Вегасом» команда Маклеллана также попробует сдержать штурм гостей. Наши прогноз и ставка — победа «Лос-Анджелеса» с форой +1.5 за 1.63.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Кайсар — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Астана — Каспий Актау
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Славия М — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сочи — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Галатасарай — Ризеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Экспресс дня 19 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Арминия — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Генк — Стандард
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Парма — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо» — «Спартак»
  • Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото
    • 00:30 14/03/2021     Никола Влашич
  • Воспитанники «Спартака» прибили ЦСКА. «Армейцы» показали безвольную игру
    • 19:27 13/03/2021     Криштиану Роналду
  • Трансферный дайджест. 9-15 марта
    • 20:59 15/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Лос-Анджелес» — «Вегас» 20.03.2021 в 05:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.63.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры