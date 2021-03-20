В матче регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес» будет принимать «Вегас». Матч пройдет в «Стейплс Центре» 20 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

Калифорнийский клуб все еще находится на пятом месте в рейтинге Западного дивизиона. В 28 играх регулярного чемпионата ему удалось насобирать 30 очков.

В последнее время «Лос-Анджелес» стал намного реже побеждать. В десяти недавних матчах «короли» потерпели 7 поражений. В конце февраля они дважды уступили «Миннесоте» (1:3: 3:4 ОТ).

А весну ребята Тодда Маклеллана встретили потерями очков в играх с «Аризоной» (2:3) и «Сент-Луисом» (2:3 ОТ). Но позже «монархи» смогли прибить «музыкантов» (4:3 ОТ).

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Далее «Лос-Анджелес» по разу победил и проиграл «Анахайму» (5:6 ОТ; 5:1) и дважды влетел «Колорадо» (0:2; 1:4). А 18 марта «Кингз» раскатали «Сент-Луис» (4:1).

«Вегас»

Коллектив из Невады в 27 матчах чемпионата сумел набрать 41 зачетный балл. Благодаря таким показателям он возглавляет турнирную таблицу Западного дивизиона.

Недавно «Вегас» порадовал болельщиков убедительной серией из шести побед, в ходе которой он обыграл «Колорадо» (3:0), «Анахайм» (3:2 ОТ), «Миннесоту» (5:4 ОТ; 5:1) и «Сан-Хосе» (5:4 ОТ; 4:0).

Но в следующих двух встречах с «Миннесотой» команда Питера Дебура осталась без очков (0:2; 3:4). После потерь в играх с «дикарями» «отбросы» снова идут без поражений.

На выезде «Вегас» дважды разобрался с «Сент-Луисом» (5:4 ОТ; 5:1). А вернувшись на «Т-Мобайл Арену», коллектив из Парадайса одержал верх над «Сан-Хосе» (2:1; 5:4).

Прогноз

На победу «Лос-Анджелеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.32, на ничью — 4.58, а на победу «Вегаса» — 1.97.

В последних матчах «короли» выигрывают по большим праздникам. Однако сейчас они чаще выступают в гостях, в то время как у себя дома калифорнийский клуб выглядит получше.

В семи недавних поединках в «Стейплс Центре» «Кингз» четырежды победили. А в проигранных встречах они уступили с минимальной разницей. В дуэли с «Вегасом» команда Маклеллана также попробует сдержать штурм гостей. Наши прогноз и ставка — победа «Лос-Анджелеса» с форой +1.5 за 1.63.