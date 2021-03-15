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    «Торонто» справится с последней командой Северного дивизиона?

    «Оттава» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 1.81) на хоккейный матч НХЛ 15 марта 2021 года

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    «Торонто»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Оттава» будет принимать «Торонто». Матч пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 15 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Оттава» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Оттава»

    Канадский клуб из провинции Онтарио застрял на седьмой строчке в Северном дивизионе. В 30 матчах «регулярки» он заработал всего 19 очков.

    Последний раз «Оттава» побеждала дома 2 марта. В первой весенней встрече «полководцы» разгромили «Калгари» (5:1). А в следующих шести поединках «Сенс» уступили пять раз.

    Все те матчи команда Ди Джея Смита провела в гостях. Сперва она влетела «Монреалю» (1:3), а затем была разбита «Калгари» (3:7). А еще в одной дуэли с «огоньками» «сенаторы» оказались сильнее (4:3 Б).

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    В трех крайних поединках «Оттава» противостояла «Эдмонтону». Но ни в одном матче «Сенс» не заработали очки. Проиграли «полководцы» трижды в основное время (2:3; 1:7; 2:6).

    «Торонто»

    Еще один канадский клуб из провинции Онтарио занимает в Северном дивизионе первое место. Приняв участие в 29 встречах «регулярки», «кабаны» набрали 40 очков.

    В конце февраля и начале марта «Торонто» выдал серию из четырех победных матчей. В этих играх «листья» хлопнули «Калгари» (2:1 ОТ) и «Эдмонтон» (4:0; 3:0; 6:1).

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    • А вот после поединков с «Ойлерз» команда Шелдона Кифа потерпела три поражения подряд. Уступили «кабаны» «Ванкуверу» (1:3; 2:4) и «Виннипегу» (3:4).

    В следующем матче с «Виннипегом» «Торонто» сумел вырвать победу (4:3 ОТ). В третьем противостоянии с «Джетс» «листочки» крупно проиграли (2:5).

    Прогноз

    На победу «Оттавы» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 3.88, на ничью — 5.10, а на победу «Торонто» — 1.74.

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    С главным аутсайдером дивизиона «Торонто» пересекался уже 5 раз. Только в трех встречах «листочки» победили.

    Однако сейчас команда Шелдона Кифа не может себе позволить транжирить баллы в подобных встречах, так как рискует подвинуться с первой строчки. Наши прогноз и ставка — победа «Торонто» с форой -1 за 1.81.

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