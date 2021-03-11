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    «Анахайм» и «Лос-Анджелес» снова устроят голевую перестрелку?

    «Анахайм» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставка (к. 2.46) на хоккейный матч НХЛ 11 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Лос-Анджелес»
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    «Анахайм» — «Лос-Анджелес»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Анахайм» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдет в «Хонда Центре» 11 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Анахайм» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 11 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.25
  • 2
  • 2.27
  • Ставка!
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    «Анахайм»

    Команда из Анахайма, штат Калифорния, провела в регулярном чемпионате 26 матчей и заработала 22 очка. В таблице Западного дивизиона она занимает седьмое место.

    У «Анахайма» совсем недавно была печальная серия из девяти игр без побед, которая стартовала с потерь баллов в гостевой дуэли с «Сан-Хосе» (2:3).

    Далее команда Далласа Экинса уступила «Миннесоте» (1:3; 1:5), «Аризоне» (3:4; 3:4 Б), «Вегасу» (2:3 ОТ), «Сент-Луису» (3:5; 2:3) и «Колорадо» (2:3 ОТ).

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    Но в двух крайних встречах «кряквы» не проигрывали. Сперва «утки» взяли верх над «Колорадо» (5:4 ОТ), а затем «Анахайм» разобрался и с «Лос-Анджелесом» (6:5 ОТ).

    «Лос-Анджелес»

    Еще одна команда из штата Калифорния находится в зачете Западного дивизиона на шестой строчке. В 24 играх «регулярки» она заработала 26 баллов.

    Нынешняя форма «Лос-Анджелеса» также оставляет желать лучшего. После серии из шести матчей без поражений «короли» проиграли пять других поединков.

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    • В двух встречах в конце февраля подопечные Тодда Маклеллана были слабее «Миннесоты» (1:3; 3:4 ОТ), а в начале марта «монархи» уступили «Аризоне» (2:3) и «Сент-Луису» (2:3 ОТ).

    Еще одна дуэль с «музыкантами» закончилась для «Лос-Анджелеса» победой (4:3 ОТ), после которой «Кингз» проиграли «Анахайму» (5:6 ОТ).

    Прогноз

    На победу «Анахайма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.78, на ничью — 4.36, а на победу «Лос-Анджелеса» — 2.29.

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    Последняя игра двух калифорнийских клубов получилась результативной. Соперники шли одинаково в атаке, а в овертайме Адам Энрике принес «утятам» победу.

    В предстоящем поединке ребята Маклеллана будут пытаться взять реванш, но и «Анахайм» сливаться не станет. Поэтому очередная дуэль соперников из нижней части таблицы порадует голами. Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» не проиграет и тотал больше 4.5 за 2.46.

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