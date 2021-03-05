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    Возьмет ли «Филадельфия» реванш у «Питтсбурга»?

    «Питтсбург» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 1.86) на хоккейный матч НХЛ 5 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Филадельфия»
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    Нолан Патрик
    В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Филадельфию». Матч пройдет на «PPG Paints-Арене» 5 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Марта 2021 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 03:00 Филадельфия Филадельфия
  • НХЛ
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    Коэффициенты на матч
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    «Питтсбург»

    Команде из Питтсбурга все еще не удается подняться выше пятой строчки в таблице Восточного дивизиона. Сейчас она имеет 25 очков, заработанных в 21 матче.

    Четыре встречи из пяти последних «Питтсбург» провел в гостях. На выезде «пингвины» выступали с переменчивым успехом. Сперва на «Кэпитал Уан Арене» им удалось обыграть «Вашингтон» (3:2 ОТ).

    Следующий же поединок в столице закончился для подопечных Майка Салливана разгромным поражением (2:5). Затем в «Нассау Колизеум» «Пенс» взяли верх над «Айлендерс» (4:3 ОТ).

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    Но еще в одном матче с «островитянами» «Питтсбург» оказался слабее (0:2). В домашней игре «пингвины» разгромили «Филадельфию» (5:2).

    «Филадельфия»

    Другой представитель штата Пенсильвания занимает в таблице Восточного дивизиона четвертое место. Сейчас на его счету имеется 25 очков, заработанных в 19 матчах.

    Перед матчем с «Питтсбургом» «Филадельфия» добыла три победы в основное время, забивая в каждой встрече 3+ гола. Сперва в дома «летчики» обыграли «Рейнджерс» (4:3).

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    • Затем подопечные Алена Виньо отправились в Буффало, где в «КиБанк Центре» провели пару поединком с «Баффало». Оба раза гости победили с одинаковым результатом — 3:0.

    Недавно состоялась битва за Пенсильванию, в которой «Филадельфия» на «PPG Paints-Арене» открыла счет, но позволила «Питтсбургу» отыграться. В итоге «Флайерз» уступили крупно (2:5).

    Прогноз

    На победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.75, на ничью — 4.62, а на победу «Филадельфии» — 2.24.

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    Два матча против «Питтсбурга» в текущем сезоне «летчики» провели успешно, добыв победы. Оба раза команда Виньо разгромила принципиальных соперников.

    Но в недавнем поединке «Флайерз» сами уступили крупно. А это будет дополнительной мотивацией перед очередной игрой с «пингвинами», в которой гости хотели бы взять реванш. Наши прогноз и ставка — победа «Филадельфии» в матче за 1.86.

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    Прогноз и ставка на матч «Питтсбург» — «Филадельфия» 05.03.2021 в 03:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.86.
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