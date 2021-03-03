В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 3 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

Приняв участие в 17 играх регулярного чемпионата, команда из Ньюарка получила 16 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона она является последней.

После выхода из карантина «Нью-Джерси» добыл две победы кряду, обыграв «Рейнджерс» (5:2) и «Бостон» (3:2). А в следующих шести встречах «дьяволы» потерпели пять поражений.

Сперва команда Линди Раффа уступила «Баффало» (2:3). Затем на «Капитал Уан Арене» была потеря в дуэли с «Вашингтоном» (3:4), после чего «Девс» снова сдались «Баффало» (1:4).

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Позже «Нью-Джерси» еще раз зарубился с «Баффало» и сумел победить (4:3 ОТ), а в паре последних матчей ребята из Ньюарка оказались слабее «Вашингтона» (2:5; 2:3).

«Айлендерс»

Коллектив из Нью-Йорка сыграл в 21 встрече регулярного сезона и заработал 26 баллов. В таблице Восточного дивизиона он занимает третье место.

В последних шести играх «Айлендерс» четырежды сошлись с «Питтсбургом». В трех поединках против «пингвинов» команда Барри Троца уступила.

Сперва «островитяне» зарубились с «Пенс» на «PPG Paints-Арене», где дважды проиграли (2:3; 1:4). Затем были победные матчи с «Баффало» (3:2) и «Бостоном» (7:2).

Позже подопечные Барри Троца приняли «Питтсбург» у себя дома. В «Нассау Колизеум» «Айлендерс» уступили (3:4 ОТ) и одержали верх (2:0).

Прогноз

На победу «Нью-Джерси» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 3.08, на ничью — 4.40, а на победу «Айлендерс» — 2.11.

После самоизоляции «дьяволы» приняли участие в восьми играх. В каждом поединке было забито 5+ шайб. Чаще из-за плохой обороны страдала именно команда Линди Раффа.

В поединке с нью-йоркскими гостями, которые любят играть результативно, заброшенных шайб также будет много. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.67.