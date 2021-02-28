В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Даллас». Матч пройдет на «Амали Арене» 28 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

Команда из Тампы сыграла в 18 встречах регулярного сезона, в ходе которых она заработала 27 баллов. В зачете Центрального дивизиона «молнии» вторые.

С 31 января по 10 февраля «Тампе-Бэй» удалось добыть 6 побед кряду в основное время, но 12 числа этот хороший отрезок был прерван «Флоридой» (2:5).

После разгромного поражения подопечные Джона Купера смогли достойно ответить «пантерам» (6:1). Но затем «молнии» снова уступили «Флориде» (4:6) и оказались слабее «Каролины» (0:4).

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Три последних матча «Тампа-Бэй» провела увереннее. Сперва в гостях она спокойно разобралась с «Каролиной» (4:2), после чего на «Амали Арене» хозяева еще пару раз хлопнули «Кейнс» (3:0; 3:1).

«Даллас»

Техасская команда в 15 поединках регулярного сезона набрала 16 баллов. Из-за таких показателей она занимает только шестую строчку в зачете Центрального дивизиона.

В третьем февральском матче «Даллас» в гостях потерпел поражение от «Коламбуса» (3:4). А затем «шерифы» потеряли очки еще в 5 встречах кряду.

Дважды «звезды» уступили «Чикаго» (1:2 ОТ; 1;2 ОТ), после чего они проиграли и Каролине (3:5; 3:4 Б), а также оказались слабее «Флориды» (1:3).

Хоть как-то разбавить прошлые неудачи «Далласу» удалось во второй игре с «Флоридой» (3:0). А третий матч с «пантерами» закончился для коллектива Рика Боунесса поражением (2:3).

Прогноз

На победу «Тампы-Бэй» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.91, на ничью — 4.44, а на победу «Далласа» — 3.60.

В грядущем матче впервые в сезоне сыграют финалисты Кубка Стэнли. Их главное противостояние в минувшем розыгрыше дошло до 6 поединков.

В 4-х встречах общее число голов доходило до 5 и более, поэтому и в грядущей игре с ослабленным «Далласом» заброшенных шайб будет много. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» не проиграет и тотал больше 4.5 за 2.04.