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    Какой получится игра в Ярославле?

    «Локомотив» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 1.76) на хоккейный матч КХЛ 27 февраля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Салават Юлаев»
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    «Локомотив»
    В матче регулярного сезона КХЛ «Локомотив» будет принимать «Салават Юлаев». Матч пройдет на «Арене-2000» 27 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Локомотив»

    Ярославская команда в регулярном сезоне заработала 81 очко в 59 играх. Благодаря этому она находится на четвертой позиции в зачете Западной конференции.

    Во второй половине февраля «Локомотив» в Череповце с минимальным перевесом хлопнул «Северсталь» (3:2), после чего он одержал три домашних победы кряду.

    Сперва на «Арене-2000» «железнодорожники» раскатали «Динамо» Рига (5:1), а затем они по-волевому обыграли СКА (2:1) и легко разобрались с «Торпедо» (4:1).

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    Четвертый же домашний матч кряду оказался для «Локомотива» неудачным. Подопечные Андрея Скабелки не сдержали ЦСКА в серии буллитов (2:3).

    «Салават Юлаев»

    Коллектив из Уфы занял третье место в рейтинге Восточного дивизиона. В 59 матчах регулярного чемпионата он сумел заработать 81 очко.

    Несмотря на выход в плей-офф, «Салават Юлаев» продолжает обыгрывать всех подряд. Его серия без поражений добралась до отметки в 9 матчей.

    В начале этого пути подопечные Томи Ламсы дважды катнули «Амур» в Хабаровске (2:1; 3:2), после чего была победа над «Барысом» (3:2 ОТ) и «Динамо» Рига (5:4 Б).

    В пяти следующих матчах «Салават Юлаев» победил в основное время. Соперниками уфимского коллектива оказались: «Амур» (4:0), «Ак Барс» (3:2), «Куньлунь» (5:4), «Динамо» Рига (3:1) и «Авангард» (2:1).

    Прогноз

    На победу «Локомотива» в этой игре букмекеры предлагают поставить за 2.27, ничья оценивается в 4.10, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.70.

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    В Ярославле встретятся два клуба, любящих веселую игру. Да, они решили свои задачи в регулярном сезоне, но в заключительном матче коллективы вполне могут выстрелить высокой результативностью.

    Только в одном очном поединке из пяти крайних команды забили менее 5 шайб. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.76.

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