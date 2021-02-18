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    «Чикаго» обыграет «Детройт» еще в одном матче?

    «Детройт» — «Чикаго». Прогноз и ставка (к. 1.78) на хоккейный матч НХЛ 18 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Чикаго»
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    Филипп Курашев
    В матче регулярного сезона НХЛ «Детройт» будет принимать «Чикаго». Матч пройдет на «Литл Сизарс Арене» 18 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Детройт» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 18 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Детройт»

    Коллектив из Детройта, штат Мичиган, в зачете Центрального дивизиона все еще находится на последнем месте с 11 баллами, добытыми в 17 играх.

    С 23 января по 6 февраля «Детройт» пережил волну из восьми поражений. В двух последних встречах упомянутого отрезка «Ред Уингз» уступили «Тампе-Бэй» (1:5; 1:3).

    Разбавить все свои неудачи ребятам Джеффа Блашилла удалось 7 числа. Тогда «крылышки» разгромили «Флориду» (4:1). Но уже в следующем матче с «пантерами» красно-белые проиграли (1:2).

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    Далее «Детройт» пару раз встретился с «Нэшвиллом». Сперва «крылья» уступили «хищникам» (2:3), а затем смогли победить (4:2). В последнем матче «Ред Уингз» оказались слабее «Чикаго» в овертайме (2:3).

    «Чикаго»

    Клуб из Чикаго, штат Иллинойс, также принял участие в 17 поединках регулярного первенства. В своих матчах он заработал 20 очков и занял четвертое место в Центральном дивизионе.

    В восьми февральских встречах «Чикаго» добыл шесть побед. Сперва «дрозды» хлопнули «Коламбус» (3:1). А после поражения от «Каролины» по буллитам (3:3, 0:1) «Би-хокс» обыграли «Кейнс» во втором поединке.

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    • Позже «Чикаго» дважды сошелся с «Далласом». Оба матча подопечные Джереми Коллитона вытащили в дополнительное время с одинаковым счетом — 2:1.

    Далее «Чикаго» у себя дома уступил «Коламбусу» (5:6), но позже сумел ответить «мундирам» в овертайме (3:2). В недавнем поединке с «Детройтом» «дрозды» также были сильнее в добавочном периоде (3:2).

    Прогноз

    На победу «Детройта» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.38, на ничью — 4.46, а на победу «Чикаго» — 2.23.

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    Несмотря на все свои проблемы с составом, «дрозды» продолжают вытаскивать поединки, благодаря чему они держатся в зоне плей-офф.

    В битве с аутсайдером дивизиона «Би-хокс» будет сложно, но набрать очки во второй встрече с «крылышками» гостям удастся. Наши прогноз и ставка — победа «Чикаго» с форой 0 за 1.78.

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