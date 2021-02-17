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    Гости из столицы возьмут реванш у «пингвинов»?

    «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 1.61) на хоккейный матч НХЛ 17 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Вашингтон»
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    «Вашингтон» в последнем матче против «Питтсбурга»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Вашингтон». Матч пройдет на «PPG-Paints Арене» 17 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Питтсбург»

    Ребята из Питтсбурга, штат Пенсильвания, провели в регулярном чемпионате 13 матчей и заработали в них 15 баллов. В зачете Восточного дивизиона команда занимает пятое место.

    Шесть поединков из семи последних «Питтсбург» провел на чужих аренах. И только в паре из них «пингвины» смогли победить.

    Один из выигрышных матчей состоялся 31 января в «Мэдисон Сквер Гарден». Тогда «Пенс» взяли верх над «Рейнджерс» в овертайме (5:4). А затем подопечные Майкла Салливана уступили «синерубашечникам» (3:4).

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    В следующем поединке «Питтсбург» не справился с «Айлендерс» (3:4), но позже он сумел победить «островитян» по буллитам (3:3, 1:0). А в недавней встрече «пингвины» раскатали «Вашингтон» (6:3).

    «Вашингтон»

    Столичная команда в своих 13 играх также заработала 15 очков. В зачете Восточного дивизиона она расположилась на четвертой позиции.

    С 27 по 31 января «Вашингтон» провел самый большой для себя в текущем сезоне отрезок из трех матчей без поражений. Началась эта серия с противостояния с «Айлендерс» (3:2; 6:3).

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    • В следующем поединке подопечные Питера Лавиолетта хлопнули «Бостон» в дополнительное время (4:3). А вот в четырех крайних матчах «Кэпс» уступили.

    Сперва столичный коллектив проиграл «Бостону» (3:5). Затем команда Лавиолетта влетела «Рейнджерс» (2:4), «Филадельфии» (4:7) и «Питтсбургу» (3:6).

    Прогноз

    На победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.68, а на победу «Вашингтона» — 2.58.

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    Ни в одном из трех матчей против «пингвинов» столичные ребята не смогли выиграть. Разумеется, потери очков в поединках с принципиальными соперниками не могут не напрягать «Кэпс».

    В очередной их встрече коллектив Лавиолетта сделает все, чтобы затащить битву с «Пенс». Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» или ничья с коэффициентом 1.61.

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