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    «Питтсбург» сможет взять очки в Нью-Йорке?

    «Айлендерс» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 1.62) на хоккейный матч НХЛ 12 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Питтсбург»
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    Пьер-Оливье Джозеф
    В матче регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» будут принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 12 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Айлендерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 12 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.40
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Айлендерс»

    Ребята из Нью-Йорка поднялись на четвертое место в зачете Восточного дивизиона. За 11 сыгранных матчей они заработали 12 очков.

    Но не так давно у «Айлендерс» была плохая серия из пяти поражений. Три встречи «островитяне» сдали в основное время, уступив «Нью-Джерси» (0:2) и дважды «Вашингтону» (2:3; 3:6).

    Затем были игры с «Филадельфией». В «Веллс Фарго Центре» подопечные Барри Троца сдались «летчикам» в добавочном периоде (2:3; 3:4).

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    Но подправить ситуацию «Айлендерс» смогли благодаря победе над «Питтсбургом» 7 февраля (4:3). А в недавней игре «Айлс» взяли верх над «Рейнджерс» (2:0).

    «Питтсбург»

    Хоккейный клуб из Питтсбурга, штат Пенсильвания, опустился на пятую позицию в Восточном дивизионе. Сыграв в 11 матчах, он заработал 11 баллов.

    После неплохой серии из четырех поединков без поражений «Питтсбург» начало лихорадить. В последних пяти матчах «пингвины» четырежды проиграли.

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    • Дважды подопечные Майка Салливана были слабее «Бостона», уступив в дополнительное время (2:3) и в течение часа игры (1:4).

    Затем «Питтсбург» одержал верх над «Рейнджерс» в овертайме (4:5), после чего уступил «синерубашечникам» во втором матче (1:3). А недавно «Пенс» проиграли и «Айлендерс» (3:4).

    Прогноз

    Победа «Айлендерс» оценивается в 2.43, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Питтсбурга» — 2.56.

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    В недавнем матче против «островитян» команда Салливана дважды отыгрывалась, а в третьем периоде повела в счете, но упустила лидерство (3:4).

    После такой яркой игры соперники снова зарубятся результативно. Но на этот раз «пингвины» приложат максимум усилий, чтобы обойти «Айлс» в таблице. Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» или ничья с коэффициентом 1.62.

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