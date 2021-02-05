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    «Торпедо» — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч КХЛ 5 февраля 2021 года

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    «Торпедо» — «Динамо» Москва: прогноз и ставка
    Олег Зайцев
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет в «Нагорном» 5 февраля. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торпедо»

    Нижегородцы недавно обеспечили себе путевку в раунд плей-офф. За 54 поединка «регулярки» они насобирали 63 очка и поднялись в топ-5 Восточной конференции.

    В домашних встречах «Торпедо» сейчас хорош. «Автозаводцы» в трех недавних матчах в «Нагорном» победили с преимуществом в 3+ шайбы в каждом.

    В одном из таких поединков ребята Дэвида Немировски разнесли «Нефтехимик» (7:1). В следующем матче они в Москве проиграли «Спартаку» в овертайме (2:3).

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    Позже «Торпедо» победило «Динамо» Минск (3:1), а затем было разгромлено «Йокеритом» (1:4). В двух недавних матчах «автозаводцы» у себя дома снесли «Куньлунь» (3:0) и «Витязь» (6:3).

    «Динамо» Москва

    Столичный коллектив также является одним из тех, кто обеспечил себе выход в следующий раунд. В Западной конференции он сумел подняться на третье место с 71 баллом на счету.

    Последнее поражение «Динамо» Москва пережило в игре с «Барысом». На «ВТБ Арене» бело-голубые влетели казахстанскому клубу всухую (0:2).

    После этого ребята Владимира Крикунова у себя дома приняли еще пять соперников. Но больше никому столичный клуб не позволял отбирать очки.

    На глазах у своих болельщиков «Динамо» Москва разгромило «Динамо» Рига (5:2), ЦСКА (4:1) и «Сочи» (4:0). Затем были победы над СКА (2:0) и «Йокеритом» (5:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Торпедо» букмекеры дают коэффициент 2.61, на ничью — 4.20, а на победу «Динамо» Москва — 2.29.

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    Оба клуба уже решили задачу по выходу в плей-офф. Теперь нижегородцы могут спокойно доигрывать «регулярку». В родных стенах им предстоит выступить еще трижды и хозяева не хотели бы разочаровать своих болельщиков.

    В «Нагорном» «автозаводцы» не будут настаивать на открытой игре, да и москвичей все устраивает. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.81.

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