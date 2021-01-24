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    «Филадельфия» возьмет очки в Бостоне?

    «Бостон» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 24 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Бостон Брюинз Прогнозы на Филадельфию Флайерз
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Филадельфия»
    «Бостон»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Филадельфию». Матч пройдет на «ТД Гарден» 24 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Января 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.20
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  • 3.70
  • 2
  • 3.10
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    «Бостон»

    Бостонский коллектив в новом сезоне сыграл четырежды. За все свои матчи команда получила 5 баллов и заняла 5-е место в таблице Восточного дивизиона.

    На старте регулярки «Бостон» сразился с «Нью-Джерси». В первом противостоянии «Брюинз» одержали верх в серии буллитов (2:3), а во втором поединке «Бис» уступили в овертайме (1:2).

    Третий матч ребята Брюса Кэссиди провели в Нью-Йорке. Там они сошлись с «Айлендерс». Несмотря на преимущество в атаке, «спицы» так и не смогли вскрыть защиту «Айлс», а сами пропустили единственную шайбу в финальной двадцатиминутке (0:1).

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    Первый матч с «Филадельфией» был самым результативным для «Бостона» на старте нового сезона. Голевая рубка соперников перешла до серии буллитов, где единственная шайба Джейка Дебраска принесла «Бис» победу (4:4, 1:0).

    «Филадельфия»

    Хоккейный клуб из Филадельфии в новом сезоне провел 5 поединков, в ходе которых он накопил 7 очков. В таблице Восточного дивизиона «летчики» идут первыми.

    На старте регулярного чемпионата «Филадельфия» сразилась с «Питтсбургом». Оба раза «Флайерз» добыли убедительные победы у себя дома (6:3; 5:2).

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    В ответном матче против «Себс» «Филадельфия» смогла выиграть всухую (3:0). А недавняя встреча с «Бостоном» закончилась для «летчиков» обломом в серии буллитов (4:4, 0:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Бостона» в этой встрече оценивается в 2.16, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Филадельфии» — 2.95.

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    Команда Алена Виньо уже успела на старте потерять несколько очков. Но даже с такими результатами им удалось возглавить свой дивизион с лучшей атакой — 16 голов.

    В поединке с «Бостоном» «Флайерз» попытаются взять реванш за недавнее поражение. И гости вполне способны сыграть удачно на «ТД Гарден». Наши прогноз и ставка — победа «Филадельфии» или ничья за 1.69.

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