В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Филадельфию». Матч пройдет на «ТД Гарден» 24 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

Бостонский коллектив в новом сезоне сыграл четырежды. За все свои матчи команда получила 5 баллов и заняла 5-е место в таблице Восточного дивизиона.

На старте регулярки «Бостон» сразился с «Нью-Джерси». В первом противостоянии «Брюинз» одержали верх в серии буллитов (2:3), а во втором поединке «Бис» уступили в овертайме (1:2).

Третий матч ребята Брюса Кэссиди провели в Нью-Йорке. Там они сошлись с «Айлендерс». Несмотря на преимущество в атаке, «спицы» так и не смогли вскрыть защиту «Айлс», а сами пропустили единственную шайбу в финальной двадцатиминутке (0:1).

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Первый матч с «Филадельфией» был самым результативным для «Бостона» на старте нового сезона. Голевая рубка соперников перешла до серии буллитов, где единственная шайба Джейка Дебраска принесла «Бис» победу (4:4, 1:0).

«Филадельфия»

Хоккейный клуб из Филадельфии в новом сезоне провел 5 поединков, в ходе которых он накопил 7 очков. В таблице Восточного дивизиона «летчики» идут первыми.

На старте регулярного чемпионата «Филадельфия» сразилась с «Питтсбургом». Оба раза «Флайерз» добыли убедительные победы у себя дома (6:3; 5:2).

А первое поражение команда Алена Виньо потерпела в поединке против «Баффало» 19 января. Тогда оранжевые влетели крупно (1:6).

В ответном матче против «Себс» «Филадельфия» смогла выиграть всухую (3:0). А недавняя встреча с «Бостоном» закончилась для «летчиков» обломом в серии буллитов (4:4, 0:1).

Прогноз и ставка

Победа «Бостона» в этой встрече оценивается в 2.16, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Филадельфии» — 2.95.

Команда Алена Виньо уже успела на старте потерять несколько очков. Но даже с такими результатами им удалось возглавить свой дивизион с лучшей атакой — 16 голов.

В поединке с «Бостоном» «Флайерз» попытаются взять реванш за недавнее поражение. И гости вполне способны сыграть удачно на «ТД Гарден». Наши прогноз и ставка — победа «Филадельфии» или ничья за 1.69.