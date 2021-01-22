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    «Оттава» дома возьмет реванш у «Виннипега»?

    «Оттава» — «Виннипег». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 22 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Оттаву Сенаторз Прогнозы на Виннипег Джетс
    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Виннипег»
    «Оттава» в матче с «Виннипегом»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Оттава» будет принимать «Виннипег». Матч пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 22 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Оттава» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Января 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.60
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «Оттава»

    Команда из Оттавы, провинция Онтарио, сыграла в новом сезоне трижды. За все эти матчи она получила 3 балла и заняла последнее место в Северном дивизионе.

    На старте регулярного чемпионата «Оттава» провела две веселых встречи с «Торонто». В первой игре «Сенс» победили (5:3). В дебютном поединке сезона «полководцы» порадовали высоким процентом реализации — 20.83% (5 из 24 бросков).

    А во втором матче «Сенаторз» выглядели намного хуже, но проиграли «Торонто» минимально (2:3). Позволив соперникам 40 раз пробить по своим воротам, «Оттава» смогла ликвидировать 92.5% опасностей, но команду это не спасло.

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    Третий матч подопечные Ди Джея Смита провели против «Виннипега». Результативная встреча перешла в овертайм, где «Оттава» слилась (3:4).

    «Виннипег»

    Хоккейный клуб из Виннипега, провинция Манитоба, находится на четвертом месте в Северном дивизионе. В трех матчах «регулярки» он набрал 4 балла.

    Дебютную встречу в новом сезоне «Виннипег» провел у себя дома против «Калгари». В очередной раз эти команды выдали достойную игру с шестью голами на двоих, а затем в овертайме «Джетс» вырвали победу (4:3).

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    • Далее команда Пола Мориса отправилась в гости в Торонто. В противостоянии с «листочками» «Виннипег» был плох в нападении и слабо пользовался созданными возможностями (3.57% реализации), из-за чего по делу уступил (1:3).

    Ну а на днях была игра с «Оттавой». В этой встрече соперники «Виннипега» также имели превосходство по ударам (41:28), но «Джетс» сыграли внимательнее у своих ворот и вытащили победу в дополнительное время (4:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Оттавы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.78, на ничью — 4.56, а на победу «Виннипега» — 2.24.

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    Обе команды, в сравнении с другими в Северном дивизионе, не так плохо пока играют в обороне, но чуть хуже выглядят в атаке. «Сенс» забили и пропустили по 10 шайб, а «Джетс» — по 9.

    На старте сезона «Оттава» еще не позволяла никому забрасывать в свою сетку больше трешки. И этот матч не будет исключением. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Виннипега» больше 3 с коэффициентом 1.59.

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