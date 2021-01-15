«Нью-Джерси» — «Бостон». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 15 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Бостон». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 15 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

Прошлый регулярный сезон команда из Ньюарка, штат Нью-Джерси, откровенно провалила. В Восточной конференции она заняла 14 место. Приняв участие в 69 матчах, она заработала 68 очков.

Среди всех клубов «Востока» у «Нью-Джерси» был третий худший показатель в обороне (230 пропущенных голов) и одна из печальных атак (189 заброшенных шайб).

Но в последних пяти поединках регулярки «Девс» одержали три победы, забив 3+ гола в каждом выигранном матче. В одной из встреч «дьяволы» разбили «Анахайм» (3:0).

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А после поражения от «Вегаса» (0:3) команда под руководством Алена Насреддина хлопнула «Сент-Луис» (4:2) и «Рейнджерс» (6:4). В последней игре «Нью-Джерси» был разгромлен «Питтсбургом» (2:5). В новом сезоне командой взялся руководить Линди Рафф.

«Бостон»

По итогам регулярного сезона 2019/20 команда из Бостона, штат Массачусетс, была первой в Восточной конференции. В 70 матчах она набрала 100 очков.

Оказавшись в группе «Востока», «Бостон» уже был не так хорош. В трех поединках «Бис» проиграли. Уступили «спицы» «Филадельфии» (1:4), «Тампе» (2:3) и «Вашингтону» (1:2).

В этом квартете коллектив Брюса Кэссиди оказался последним. Затем в плей-офф «Бостон» встретился с «Каролиной». В пяти матчах команда одержала 4 победы и без особых проблем вытащила серию — 4:1.

А в четвертьфинале «Бостон» сыграл с «Тампой-Бэй». В этом противостоянии «Бис» и сами четырежды уступили, из-за чего сдали серию — 1:4 и закончили сезон.

Прогноз и ставка

Победа «Нью-Джерси» в этой встрече оценивается в 3.09, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Бостона» — 2.10.

В минувшем сезоне команды сыграли между собой трижды. В двух матчах ребята Брюса Кэссиди победили крупно (3:0; 5:1). А последний поединок они сдали по буллитам (2:2, 1:2).

В целом, против «Девс» «спицы» играют удачно. В семи матчах из десяти недавних разной степени важности «Бис» были сильнее. На старте сезона гости также имеют хорошие шансы на успех. Наши прогноз и ставка — победа «Бостона» в матче за 1.66.