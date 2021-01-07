«Куньлунь» — «Сибирь». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 7 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» будет принимать «Сибирь». Матч пройдет на «Арене Мытищи» 7 января. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Куньлунь» — «Сибирь».

«Куньлунь»

Пекинцы в 40 поединках регулярки набрали 27 очков. В таблице Восточной конференции они занимают 11 место, опережая «Нефтехимик» на 1 балл.

Четыре встречи из пяти последних в прошлом году «Куньлунь» провел на «Арене Мытищи». Но в трех встречах в статусе хозяев «драконы» проиграли.

Сперва команда Алексея Ковалева уступила «Динамо» Минск по буллитам (2:2, 1:2), после чего было поражение от «Барыса» в овертайме (1:2) и от «Авангарда» в основное время (1:5).

Все прогнозы на КХЛ

Далее «Куньлунь» дома обыграл «Трактор» (4:3), а затем в Балашихе он взял верх над «Авангардом» в серии буллитов (3:3, 2:1). В первой встрече 2021-го пекинцы потерпели поражение от «Северстали» (2:4).

«Сибирь»

Новосибирский клуб пока не может подняться выше девятого места в Восточной конференции. На этой позиции команда застряла с 40 баллами, добытыми в 43 поединках.

На данном этапе сезона «Сибирь» выступает в разъездах, а дома последний раз она сыграла трижды кряду с 22 по 26 декабря. В двух поединках на своем льду «снеговики» победили.

Пару раз команде Николая Заварухина удалось обыграть «Амур» — в основное время (3:2) и по буллитам (2:2, 2:1). Затем сибиряки оказались слабее «Салавата Юлаева» (1:3).

В гостевом матче прошлого года «Сибирь» победила «Барыс» (3:1). Но в 2021-м коллектив из Новосибирска на чужих аренах был слабее «Нефтехимика» (0:3) и «Локомотива» (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Куньлуня» в этой встрече букмекеры предлагают поставить за 2.67, на ничью они дают коэффициент 4.10, а на победу «Сибири» — 2.28.

К этому поединку «Сибирь» подходит не в лучшей форме. Ну а «Куньлунь» в последнее время иногда проводит хорошие матчи.

В Мытищах ребята Ковалева вполне могут претендовать на очки в противостоянии с не самым сильным соперником. Наши прогноз и ставка — победа «Куньлуня» или ничья за 1.71. 0