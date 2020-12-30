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    Как сборная Словакии сыграет с Финляндией?

    Финляндия U20 — Словакия U20. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 30 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия U20 — Словакия U20
    Финляндия в матче со Швейцарией
    В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии 30 декабря сыграет с командой Словакии. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на Финляндия U20 — Словакия U20.
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    Хоккей. МЧМ-2021. Группа A 30 Декабря 2020 года
    Финляндия U20
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    •  Финляндия U20 22:00 Словакия U20 Словакия U20
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    Финляндия

    Финская сборная приняла участие в двух матчах чемпионата мира, в ходе которых она набрала 6 очков. В таблице группы A сборная расположилась на второй строчке, уступая лидерам только по дополнительным показателям.

    На данном этапе турнира Финляндия идет без потерь. В своем первом матче «львята» встретились с Германией. В этой дуэли подопечные Антти Пеннанена оказались сильнее (5:3).

    Во втором поединке соперником Финляндии была Швейцария, которая вышла вперед уже в начале первого периода. Но финны не испугались преимущества швейцарцев и ответили им четырьмя шайбами — 4:1.

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    Во время последнего матча на МЧМ Финляндия здорово проявила себя в атаке. Нанеся 43 броска в створ ворот, «львы» смогли реализовать 9.3% собственных моментов, когда сами отразили 92.86% ударов.

    Словакия

    В отличие от Финляндии, команда Словакии успела выйти на лед трижды. Во всех своих встречах она заработала 4 балла, благодаря чему в группе A занимает сейчас третье место.

    Единственную победу в текущем розыгрыше МЧМ Словакия завоевала 25 декабря в своем дебютном поединке. В противостоянии со Швейцарией организованная команда Роберта Петровицки одержала верх с минимальным преимуществом — 1:0.

    А в следующем матче соперником Словакии была Канада. Тягаться с оппонентом, который серьезно превосходит по классу, оказалось не так страшно, однако словаки все равно потерпели поражение (1:3).

    В третьем туре Словакия встретилась с Германией. Равные по силе команды устроили голевую рубку, которая дошла до овертайма. В дополнительное время ребята Петровицки уже не справились с «бундестим» (3:4).

    Прогноз и ставка

    На победу Финляндии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.13, на ничью — 9.10, а на победу Словакии — 16.0.

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    Финны на данный момент только побеждают и демонстрируют достойную игру впереди, забивая соперникам 4+ гола.

    Словакия же действует на максимуме собственных возможностей, благодаря чему она в тройке лидеров. В предстоящем поединке коллектив Петровицки даст бой финнам и не уступит крупно. Наши прогноз и ставка — победа Словакии с форой +3 за 1.70. 0

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