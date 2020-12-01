«Торпедо» — «Трактор». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч КХЛ 1 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» будет принимать «Трактор». Матч пройдет в «Нагорном» 1 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Трактор».

«Торпедо»

Представители Нижнего Новгорода в 30 поединках регулярного первенства заработали 30 очков, благодаря чему в Восточной конференции они находятся на седьмом месте.

В шести недавних встречах «Торпедо» трижды проиграло. В середине октября «автозаводцы» в Новосибирске потерпели поражение от «Сибири» (1:3). А затем в Казани они уступили «Ак Барсу» (5:7).

После двух потерь подопечные Дэвида Немировски выдали небольшой отрезок из трех победных матчей. В первом поединке нижегородцы обыграли «Автомобилист» по буллитам (2:2, 2:0).

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Во второй встрече «Торпедо» разгромило «Авто» в основное время (5:1). Позже в «Нагорном» хозяева справились с «Йокеритом» (3:2), а 29 ноября было поражение от «Металлурга» Мг (2:4).

«Трактор»

Хоккейный клуб из Челябинска находится в тройке сильнейших Восточной конференции с 42 очками, добытыми в 31 матче. От лидеров таблицы команда отстает на 6 пунктов.

С 10 по 18 ноября «Трактор» провел достойную серию из пяти матчей без поражений. Началась она с победы над «Металлургом» Мг в дополнительное время (2:1).

После этого «танкисты» одержали верх над «Ак Барсом» (2:1), «Куньлунем» (5:3), «Йокеритом» (3:1) и СКА (1:0). А 22 числа непобедимая команда Анвара Гатиятулина была разгромлена «Динамо» Москва (2:5).

После игры со столичным клубом «Трактор» прихлопнул «Автомобилист» в дополнительное время (4:3). А в последнем матче «белые медведи» уступили «Нефтехимику» (3:5).

Прогноз и ставка

На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью — 4.04, а на победу «Трактора» — 2.29.

В пяти последних очных матчах «Трактор» четырежды выходил победителем. В трех играх челябинцы обеспечивали себе комфортный перевес в 3+ шайбы.

На данном этапе регулярки подопечные Анвара Гатиятулина вновь способны огорчить нестабильную команду из Нижнего Новгорода. Наши прогноз и ставка — победа «Трактора» в матче с коэффициентом 1.80. 0