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    Справится ли «Амур» с натиском хозяев на «ВТБ Арене»?

    «Динамо» Москва — «Амур». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 28 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Амур»
    «Динамо» — «Амур»
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Амур». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Амур».
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    Хоккей. КХЛ 28 Ноября 2020 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 17:00 Амур Амур
  • Хабаровск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 6.70
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Москва

    Столичному клубу в 29 матчах регулярного сезона удалось заработать 36 очков. В турнирной таблице Западной конференции команда находится на четвертом месте.

    В середине этого месяца «Динамо» Москва провело четыре домашних встречи кряду. В двух поединках бело-голубые проиграли. В одном из них было поражение от «Северстали» по буллитам (2:2, 3:1).

    А в следующем матче подопечные Владимира Крикунова оказались слабее «Салавата Юлаева» в дополнительное время (3:4). Но затем на «ВТБ Арене» москвичи разгромили «Нефтехимик» (3:0) и «Динамо» Рига (6:1).

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    Позже в гостях бело-голубые крупно обыграли «Трактор» (5:2), а 24 ноября «Динамо» было разбито «Йокеритом» (1:6). В последней встрече команда Крикунова победила «Локомотив» в овертайме (4:3).

    «Амур»

    Приняв участие в 32 встречах регулярного первенства, команда из Хабаровска накопила 26 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции она идет девятой.

    В этом месяце «Амур» устроил веселые горки. «Тигры» чередуют один победный матч поражением. Первого числа хабаровчане обыграли «Торпедо» в овертайме (4:3). А затем они уступили «Динамо» Минск (2:1).

    Далее была победа над «Авангардом» (2:1), после чего подопечные Сергея Светлова влетели «ястребам» во втором поединке (2:3). Позже клуб из Хабаровска победил «Магнитку» в овертайме (2:1).

    Ну и ожидаемо в следующем матче «Амур» уступил СКА (3:5). В другой встрече «тигры» спокойно разобрались с «Куньлунем» (4:2), после чего они проиграли «Авангарду» (2:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.42, на ничью — 5.20, а на победу «Амура» — 6.25.

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    В ноябре хабаровчане не побеждали и не проигрывали больше 1 матча в серии. Команда Светлова сейчас выглядит очень нестабильно.

    Однако ни в одной из проигранных встреч «тигры» не позволяли себя разгромить и не дарили соперникам перевес в 3 или более голов. Поэтому и на «ВТБ Арене» все может закончиться без крупной разницы в счете. Наши прогноз и ставка — победа «Амура» с форой +2.5 за 1.60. 0

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    «Динамо» Москва — «Амур». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 28 ноября 2020 года. Прогноз на «Динамо» Москва — «Амур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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