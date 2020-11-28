«Динамо» Москва — «Амур». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 28 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Амур». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Амур».

«Динамо» Москва

Столичному клубу в 29 матчах регулярного сезона удалось заработать 36 очков. В турнирной таблице Западной конференции команда находится на четвертом месте.

В середине этого месяца «Динамо» Москва провело четыре домашних встречи кряду. В двух поединках бело-голубые проиграли. В одном из них было поражение от «Северстали» по буллитам (2:2, 3:1).

А в следующем матче подопечные Владимира Крикунова оказались слабее «Салавата Юлаева» в дополнительное время (3:4). Но затем на «ВТБ Арене» москвичи разгромили «Нефтехимик» (3:0) и «Динамо» Рига (6:1).

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Позже в гостях бело-голубые крупно обыграли «Трактор» (5:2), а 24 ноября «Динамо» было разбито «Йокеритом» (1:6). В последней встрече команда Крикунова победила «Локомотив» в овертайме (4:3).

«Амур»

Приняв участие в 32 встречах регулярного первенства, команда из Хабаровска накопила 26 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции она идет девятой.

В этом месяце «Амур» устроил веселые горки. «Тигры» чередуют один победный матч поражением. Первого числа хабаровчане обыграли «Торпедо» в овертайме (4:3). А затем они уступили «Динамо» Минск (2:1).

Далее была победа над «Авангардом» (2:1), после чего подопечные Сергея Светлова влетели «ястребам» во втором поединке (2:3). Позже клуб из Хабаровска победил «Магнитку» в овертайме (2:1).

Ну и ожидаемо в следующем матче «Амур» уступил СКА (3:5). В другой встрече «тигры» спокойно разобрались с «Куньлунем» (4:2), после чего они проиграли «Авангарду» (2:4).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.42, на ничью — 5.20, а на победу «Амура» — 6.25.

В ноябре хабаровчане не побеждали и не проигрывали больше 1 матча в серии. Команда Светлова сейчас выглядит очень нестабильно.

Однако ни в одной из проигранных встреч «тигры» не позволяли себя разгромить и не дарили соперникам перевес в 3 или более голов. Поэтому и на «ВТБ Арене» все может закончиться без крупной разницы в счете. Наши прогноз и ставка — победа «Амура» с форой +2.5 за 1.60. 0