ЦСКА — «Сибирь». Прогноз (к. 2.28) и ставки на матч КХЛ 23 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА будет принимать «Сибирь». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 23 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Сибирь».

ЦСКА

Московская команда является лидером Западной конференции. В 29 играх она набрала 47 баллов. От ближайшего преследователя столичный клуб оторвался на 9 пунктов.

В первом ноябрьском матче ЦСКА встретился с «Динамо» Москва. На «ВТБ Арене» гости проиграли (3:4). А по завершении паузы на Евротур «кони» потерпели поражение от «Спартака» в овертайме (3:4).

После двух неудачных дерби команда Игоря Никитина выдала серию из пяти побед в основное время. В трех домашних встречах «армейцы» переиграли «Салават Юлаев» (5:3), «Сочи» (7:0) и «Локомотив» (3:1).

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Затем ЦСКА в Нижнекамске легко разобрался с «Нефтехимиком» (4:2). А в недавнем поединке московский клуб в Белоруссии разгромил минское «Динамо» (5:1).

«Сибирь»

Хоккейный клуб, представляющий Новосибирск, находится на данный момент на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 28 играх он сумел набрать 25 очков.

В ноябре «Сибирь» провела всего 5 матчей. В трех встречах команда одержала победы в основное время. Первого числа «снеговики» отправились в Нижнекамск, где сразились с «Нефтехимиком». В этой игре сибиряки были сильнее (3:1).

Еще четыре матча текущего месяца прошли для команды Николая Заварухина в родных стенах. В одном из поединков его подопечные были разгромлены «Динамо» Минск (0:6).

А затем «Сибирь» крупно влетела и «Авангарду» (1:4). Позже клуб из Новосибирска на своем льду переиграл «Металлург» Мг (3:2), а в недавнем матче была победа над «Торпедо» (3:1).

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в предстоящем поединке букмекеры дают коэффициент 1.39, на ничью — 5.30, а на победу «Сибири» — 6.75.

На своем льду столичные не проигрывают «Сибири» с 2010 года. В девяти очных встречах из десяти последних в Москве «кони» победили в основное время.

Для «армейцев» «Сибирь» является удобным соперником. Дома команда Никита может провести очередной яркий матч, который закончится удачно. Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.28. 0