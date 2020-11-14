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    В Мытищах игра пройдет без высокой результативности

    «Куньлунь» — «Трактор». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 14 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Трактор»
    Лоуренс Пилут
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» будет принимать «Трактор». Матч пройдет на «Арене Мытищи» 14 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Куньлунь» — «Трактор».
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    Хоккей. КХЛ 14 Ноября 2020 года
    Куньлунь Ред Стар
  • Пекин
    •  Куньлунь Ред Стар 20:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 1.87
  • Ставка!
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    «Куньлунь»

    Команда из Китая приняла участие в 23 матчах регулярки, в ходе которых она добыла 12 баллов. Однако в таблице Восточной конференции пекинцы все еще безнадежно идут в самом низу.

    Последняя победа была добыта «Куньлунем» 28 октября. Тогда в Санкт-Петербурге гости сенсационно переиграли СКА (2:1). А в следующих четырех матчах «драконы» в привычной манере только теряли очки.

    Все эти поединки «Куньлунь» провел в гостях. В одном из матчей подопечные Алексея Ковалева потерпели поражение от «Барыса» (1:2), а в следующей игре они уступили «Салавату Юлаеву» в овертайме (2:3).

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    После паузы на Евротур «Куньлунь» в Нижнекамске крупно проиграл «Нефтехимику» (3:6), а в недавней встрече китайская команда оказалась слабее «Торпедо» (0:2).

    «Трактор»

    Челябинский клуб закрепился в четверке сильнейших представителей Восточной конференции. В 25 матчах он заработал 34 очка. От лидеров команду отделяют 2 балла.

    В последних семи играх «Трактор» победил 6 раз. В пяти случаях челябинцы брали очки в основное время. С 23 по 30 октября «белые медведи» добыли 4 победы кряду.

    Этот отрезок начался для подопечных Анвара Гатиятулина с гостевых поединков против «Амура» (1:2; 2:4). Затем «танкисты» дома разгромили «Торпедо» (4:1) и «Динамо» Рига (5:1).

    В начале ноября «Трактор» и сам проиграл крупно «Металлургу» Мг (1:4), а в двух последних встречах челябинцы взяли реванш у «Магнитки» в овертайме (2:1) и одолели «Ак Барс» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Куньлуня» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.56, на ничью — 4.30, а на победу «Трактора» — 1.85.

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    Между собой эти клубы далеко не всегда играют результативно. Лишь в двух матчах из десяти последних было забито больше 4 голов.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.65. 0

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    «Куньлунь» — «Трактор». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 14 ноября 2020 года. Прогноз на «Куньлунь» — «Трактор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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