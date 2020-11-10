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    Сколько «Трактор» сумеет забить «Магнитке»?

    «Трактор» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч КХЛ 10 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Металлург» Мг
    Станислав Гареев
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Трактор» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на «Трактор Арене» 10 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Металлург» Мг.
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    Хоккей. КХЛ 10 Ноября 2020 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Трактор»

    Хоккейный клуб из Челябинска находится в четверке сильнейших Восточной конференции. В 23-х играх сезона он заработал 30 очков и пропустил меньше других в Востоке — 44 шайбы.

    В последних матчах «Трактор» чаще побеждает и делает это в основное время. После поражения, которое челябинцы потерпели во встрече с «Сибирью» (1:3), «танкисты» выиграли четырежды кряду.

    В начале удачной серии подопечные Анвара Гатиятулина дважды сыграли с «Амуром» в Хабаровске. На «Платинум Арене» гости оба раза вышли победителями (4:2; 2:1).

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    Затем были домашние встречи, в которых «медведи» устроили разнос соперникам. На своем льду «Трактор» разгромил «Торпедо» (4:1) и «Динамо» Рига (5:1). А вот 1 ноября была игра с «Металлургом» Мг. В ней «трактористы» и сами влетели крупно (1:4).

    «Металлург Мг»

    Магнитогорская команда имеет 29 очков, заработанных в 23 играх. В таблице Восточной конференции она находится на шестом месте и отстает от будущего соперника на 1 балл.

    В последнее время дела у «Магнитки» складывались не очень. В семи недавних играх регулярки «лисы» победили всего дважды. А в середине прошлого месяца были поражения от аутсайдеров Востока — «Нефтехимика» (3:4) и «Куньлуня» (4:6).

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    • После неудачных матчей со слабейшими командами конференции подопечные Ильи Воробьева переиграли «Северсталь» (5:4). После этого они уступили «Торпедо» в овертайме (2:3).

    В следующих двух матчах «сталевары» влетели «Сибири» (0:3) и «Салавату Юлаеву» (1:4). А в начале ноября «Металлург» Мг успел разгромить дома «Трактор» (4:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Трактора» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 2.28, на ничью — за 4.04, а на победу «Металлурга» Мг — за 2.71.

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    У магнитогорской команды все еще имеются кадровые потери, что пока негативно сказывается на их результатах.

    На своем льду «медведи» могут претендовать на максимум очков, но забивают хозяева не так уж и много, чтобы разгромить «Магнитку». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Трактора» меньше 2.5 с коэффициентом 1.83. 0

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    «Трактор» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч КХЛ 10 ноября 2020 года. Прогноз на «Трактор» — «Металлург» Мг. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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