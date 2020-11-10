ЦСКА — «Спартак». Прогноз (к. 2.11) и ставки на матч КХЛ 10 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА будет принимать «Спартак». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 10 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Спартак».

ЦСКА

После 23 матчей регулярного первенства эта столичная команда имеет в своей копилке 36 набранных баллов. В турнирной таблице Западной конференции она лидирует.

В шести последних матчах с участием ЦСКА три встречи прошли в рамках противостояния двух московских команд. В одном из поединков «армейцы» победили «Динамо» 18 октября (2:1).

После встречи с бело-синими «кони» проиграли «Торпедо» в дополнительное время (2:3). А затем подопечные Игоря Никитина разгромили «Динамо» Минск (5:1) и разобрались с «Куньлунем» (3:2).

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В конце прошлого месяца ЦСКА одолел «Спартак» в добавочном периоде (2:3), а 1 ноября было еще одно противостояние с «Динамо» Москва, в котором «армейцы» оказались слабее (3:4).

«Спартак»

Другой московский коллектив находится на данном этапе сезона на девятой строчке. В 22-х матчах «народная команда» сумела заработать 23 балла.

В последних пяти встречах «Спартак» добыл три победы, две из которых были завоеваны в основное время. В одном из таких поединков столичный клуб разгромил СКА (4:1).

С аналогичным счетом закончился победный матч красно-белых с «Сочи» (4:1). Однако 27 октября подопечные Олега Знарка уступили «Северстали» (3:4).

В последнем поединке минувшего месяца «Спартак» проиграл ЦСКА в дополнительное время (2:3), а 1 ноября «гладиаторы» одолели «Авангард» в овертайме (2:1).

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в московском дерби букмекеры предлагают поставить за 1.55, на ничью они дают коэффициент 4.96, а на победу «Спартака» — 5.60.

Последний раз «Спартак» обыгрывал «армейцев» в основное время в 2013 году. С того момента прошло 23 матча. В 22-х поединках сильнее были «кони».

В грядущем дерби команде Никитина нужна победа, чтобы не подпустить к себе ближе «Локомотив» в таблице Запада. Поэтому статистика может пополниться еще одним результатом против «Спартака». Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет и тотал больше 4.5 за 2.11. 0