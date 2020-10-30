«Нефтехимик» — «Амур». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч КХЛ 30 октября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Амур». Матч пройдет на арене «Нефтехимик» 30 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Амур».

«Нефтехимик»

Команда из Нижнекамска сыграла в 18 матчах регулярного чемпионата. В ходе этих поединков она набрала всего 12 баллов, из-за чего в Восточной конференции опустилась на 11 место.

В стартовых двух матчах текущего месяца «Нефтехимик» потерпел крупные поражения от «Салавата Юлаева» (1:4) и «Металлурга» Мг (1:4).

Затем подопечные Михаила Кравеца победили «Ак Барс» в дополнительное время (3:2) и взяли верх над «Металлургом» Мг (4:3). Однако в недавних четырех встречах «волки» проиграли.

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С 18 по 24 октября «Нефтехимик» был разгромлен «Трактором» (3:6), «Автомобилистом» (2:5) и «Локомотивом» (1:5). А в последней встрече нижнекамцы уступили «Ак Барсу» (2:3).

«Амур»

Хоккейный клуб из Хабаровска находится пока на девятом месте в Восточной конференции. В ходе 23 матчей «тигры» сумели набрать 16 очков.

На данный момент «Амур» успел пропустить 75 голов в свои ворота. В КХЛ это сейчас худший показатель в обороне. В недавних встречах хабаровчане трижды победили и столько же проиграли.

В одном из выигранных поединков «Амур» в «Большом» был сильнее «Сочи» по буллитам (3:3, 3:0), а затем «тигры» разгромили «Йокерит» (4:1) и «Ак Барс» (7:1).

Но в трех недавних матчах подопечные Сергея Светлова не побеждали. Сперва «Амур» дважды кряду уступил «Трактору» (2:4; 1:2), а 28 октября команда из Хабаровска проиграла «Салавату Юлаеву» (1:4).

Прогноз и ставка

На победу «Нефтехимика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.20, а на победу «Амура» — 3.28.

В последних матчах регулярки команды выступают откровенно плохо. «Нефтяники» вообще близки к 12 месту в Востоке.

В гостях «Амур», который все же выглядит получше, может отобрать очки у страдающего коллектива из Нижнекамска. Наши прогноз и ставка — победа «Амура» или ничья с коэффициентом 1.81. 0