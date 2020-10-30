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    Чья серия поражений прервется в Нижнекамске?

    «Нефтехимик» — «Амур». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч КХЛ 30 октября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Амур
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Амур»
    Данил Файзуллин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Амур». Матч пройдет на арене «Нефтехимик» 30 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Амур».
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    Хоккей. КХЛ 30 Октября 2020 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:00 Амур Амур
  • Хабаровск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
    •

    «Нефтехимик»

    Команда из Нижнекамска сыграла в 18 матчах регулярного чемпионата. В ходе этих поединков она набрала всего 12 баллов, из-за чего в Восточной конференции опустилась на 11 место.

    В стартовых двух матчах текущего месяца «Нефтехимик» потерпел крупные поражения от «Салавата Юлаева» (1:4) и «Металлурга» Мг (1:4).

    Затем подопечные Михаила Кравеца победили «Ак Барс» в дополнительное время (3:2) и взяли верх над «Металлургом» Мг (4:3). Однако в недавних четырех встречах «волки» проиграли.

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    С 18 по 24 октября «Нефтехимик» был разгромлен «Трактором» (3:6), «Автомобилистом» (2:5) и «Локомотивом» (1:5). А в последней встрече нижнекамцы уступили «Ак Барсу» (2:3).

    «Амур»

    Хоккейный клуб из Хабаровска находится пока на девятом месте в Восточной конференции. В ходе 23 матчей «тигры» сумели набрать 16 очков.

    На данный момент «Амур» успел пропустить 75 голов в свои ворота. В КХЛ это сейчас худший показатель в обороне. В недавних встречах хабаровчане трижды победили и столько же проиграли.

    В одном из выигранных поединков «Амур» в «Большом» был сильнее «Сочи» по буллитам (3:3, 3:0), а затем «тигры» разгромили «Йокерит» (4:1) и «Ак Барс» (7:1).

    Но в трех недавних матчах подопечные Сергея Светлова не побеждали. Сперва «Амур» дважды кряду уступил «Трактору» (2:4; 1:2), а 28 октября команда из Хабаровска проиграла «Салавату Юлаеву» (1:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Нефтехимика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.20, а на победу «Амура» — 3.28.

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    В последних матчах регулярки команды выступают откровенно плохо. «Нефтяники» вообще близки к 12 месту в Востоке.

    В гостях «Амур», который все же выглядит получше, может отобрать очки у страдающего коллектива из Нижнекамска. Наши прогноз и ставка — победа «Амура» или ничья с коэффициентом 1.81. 0

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    «Нефтехимик» — «Амур». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч КХЛ 30 октября 2020 года. Прогноз на «Нефтехимик» — «Амур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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