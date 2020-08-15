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    Сколько шайб будет заброшено в третьей игре серии?

    «Калгари» — «Даллас». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 15 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Даллас»
    «Калгари» — «Даллас». Ничья в серии — 1:1
    В матче плей-офф Кубка Стэнли «Калгари» сыграет с «Далласом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 15 августа. Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Калгари» — «Даллас».

    «Калгари»

    Команда из провинции Альберта, Канада, после возобновления сезона сыграла в контрольном матче с «Эдмонтоном» и была разгромлена «Ойлерз» (1:4).

    Затем в серии плей-офф «Калгари» встретился с «Виннипегом». В первом поединке подопечные Джеффа Уорда раскатали «Джетс» (4:1).

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    В следующем матче «огоньки» потерпели поражение (2:3), а в двух других встречах «Флэймз» обыграли оппонентов крупно (6:2; 4:0).

    В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Калгари» попал на «Даллас». В стартовом матче серии канадцы были сильнее (3:2), а во втором они проиграли (4:5).

    «Даллас»

    Контрольный матч НХЛ команда из Далласа, штат Техас, провела 30 июля против «Нэшвилла». В этом поединке «шерифы» потерпели поражение (0:2).

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    • Затем подопечные Рика Боунесса трижды сыграли в групповом раунде Западной конференции и заняли третье место в таблице с двумя очками.

    В стартовых двух встречах группы «Даллас» был слабее «Вегаса» (3:5) и «Колорадо» (0:4), а позже техасцы победили «Сент-Луис» по буллитам (1:1, 1:0).

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    В первом поединке Кубка Стэнли «шерифы» уступили «Калгари» (2:3), но во второй игре они установили равенство в серии благодаря победе со счетом 5:4.

    Прогноз и ставка

    На победу «Калгари» в третьей встрече букмекеры дают коэффициент 2.54, на ничью — 4.24, а на победу «Далласа» — 2.52.

    После возобновления НХЛ «Калгари» играет результативно. А в двух очных матчах с «Далласом» обе команды забили друг другу 5 и более голов. В поединке, где нужно выходить вперед в серии, заброшенных шайб также будет достаточно.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.61. 0

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    «Калгари» — «Даллас». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 15 августа 2020 года. Прогноз на «Калгари» — «Даллас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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