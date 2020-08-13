«Тампа-Бэй» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч НХЛ 13 августа 2020 года

В плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» сыграет с «Коламбусом». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 13 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Коламбус».

«Тампа-Бэй»

Хоккейный клуб из города Тампа впервые после возобновления НХЛ сыграл 29 июля. В этом матче он легко разобрался с «Флоридой» (5:0).

Позже «Тампа-Бэй» приняла участие в трех встречах в рамках группового раунда. Набрав 4 очка, коллектив Джона Купера занял второе место в таблице 1/4 Запада.

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В стартовой игре группы «молнии» по буллитам победили «Вашингтон» (2:2, 2:1), а в следующем поединке они взяли верх над «Бостоном» (3:2).

9 августа «Тампа-Бэй» потерпела разгромное поражение от «Филадельфии» (1:4). В первом матче плей-офф Кубка Стэнли команда Купера одолела «Коламбус» аж в пятом овертайме (3:2).

«Коламбус»

Коллектив из Колумбуса, штат Огайо, сыграл в предсезонке 31 июля. В контрольном матче «мундиры» разгромили «Бостон» (4:1).

А в серии плей-офф «Коламбус» сразился с «Торонто». В этом противостоянии подопечные Джона Тортореллы выиграли трижды — 3:2.

Сперва «пушки» победили канадцев (2:0), а в следующем поединке они потерпели поражение (0:3). Третий матч закончился для «мундиров» победой в овертайме (4:3).

Позже «Коламбус» и сам проиграл в дополнительное время (3:4), а в решающей встрече он одержал верх (3:0). В первом поединке плей-офф Кубка Стэнли представители штата Огайо не выдержали пятый овертайм и уступили «Тампе» (2:3).

Прогноз и ставка

Победа «Тампы-Бэй» во втором матче серии оценивается в 2.01, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Коламбуса» — 3.32.

Первую игру серии «Коламбус» провел неплохо, но судьбу встречи решили изнурительные овертаймы. Во втором поединке «пушки» выступят лучше. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Коламбуса» больше 2 за 1.79. 0