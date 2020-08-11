«Тампа-Бэй» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 11 августа 2020 года

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» сыграет с «Коламбусом». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 11 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Коламбус».

«Тампа-Бэй»

После возобновления сезона команда из Тампы, штат Флорида, впервые сыграла 29 июля. В контрольной встрече она раскатала клуб «Флорида» (5:0).

Затем «Тампа-Бэй» провела три игры в групповом раунде. Благодаря двум победам «молнии» набрали 4 очка и финишировали вторыми в таблице 1/4 Востока.

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В первом поединке подопечные Джона Купера сразились с «Вашингтоном». В этом матче они переиграли «Кэпс» по буллитам (2:2, 2:1).

Позже «Тампа-Бэй» одержала верх над «Бостоном» (3:2), а 9 августа победная серия «молний» прервалась из-за разгромного поражения от «Филадельфии» (1:4).

«Коламбус»

Представители Колумбуса, штат Огайо, после рестарта НХЛ сыграли с «Бостоном» в рамках предсезонки. Этот поединок закончился их убедительной победой над «Бис» (4:1).

В плей-офф «Коламбус» сразился с «Торонто». В напряженной серии подопечные Джона Тортореллы выиграли трижды в пяти матчах — 3:2.

Сперва «мундиры» взяли верх над канадцами (2:0), но позже они и сами всухую влетели «кабанам» (0:3). 7 августа «пушки» победили в овертайме (4:3).

Следующая встреча завершилась для «Коламбуса» поражением в дополнительное время (3:4), а в решающем матче серии команда Тортореллы была сильнее в основное время (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Тампы-Бэй» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.89, на ничью — 4.50, а на победу «Коламбуса» — 3.64.

В грядущем поединке «Тампа» будет безоговорочным фаворитом. Однако ни в одном из ее матчей после рестарта не было забито больше 5 шайб. «Коламбус», который предпочтет сыграть осторожно, также не забросит «молниям» полную сетку. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 1.64. 0