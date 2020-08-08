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    «Тампа-Бэй» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 8 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Филадельфия»
    Брэйден Поинт
    В групповом матче НХЛ «Тампа-Бэй» сыграет с «Филадельфией». Матч пройдет на арене «Скотиабанк Арене» в Торонто 8 августа. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Филадельфия».
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    Хоккей. НХЛ. Посев. Восток 08 Августа 2020 года
    Тампа-Бэй
  • Тампа
    •  Тампа-Бэй 23:00 Филадельфия Филадельфия
  • НХЛ. Посев. Восток
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    Коэффициенты на матч
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    «Тампа-Бэй»

    Хоккейная команда из Тампы, штата Флорида, в турнирной таблице 1/4 Востока находится на втором месте, имея в своем распоряжении 4 балла.

    До паузы в НХЛ «Тампа-Бэй» также шла второй в зачете Атлантического дивизиона. Последние три игры перед карантином «молнии» провели на выезде.

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    Сперва подопечные Джона Купера одержали верх над «Бостоном» (5:3), а затем они потерпели поражение от «Детройта» по буллитам (4:4, 1:2), а также от «Торонто» в основное время (1:2).

    В ходе предсезонной подготовки «Тампа-Бэй» разгромила «Флориду» (5:0). В двух поединках группы команда Купера победила «Вашингтон» по буллитам (2:2, 2:1), а также взяла верх над «Бостоном» (3:2).

    «Филадельфия»

    В посеве 1/4 Востока коллектив из Филадельфии, штат Пенсильвания, расположен на вершине таблицы с 4 очками в копилке.

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    • А в рейтинге Столичного дивизиона «Филадельфия» занимала до паузы второе место. В трех последних матчах регулярки команда сыграла дома.

    На арене «Веллс Фарго Центр» подопечные Алена Виньо легко разобрались с «Каролиной» (4:1) и «Баффало» (3:1), а также потерпели поражение от «Бостона» (0:2).

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    В контрольном матче «Флайерз» в овертайме переиграли «Питтсбург» (3:2), а на групповой стадии «Филадельфия» прихлопнула «Бостон» (4:1) и «Вашингтон» (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Тампы-Бэй» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью — 4.48, а на победу «Филадельфии» — 2.98.

    Оба коллектива на данном этапе сезона выглядят убедительно, но у «Тампы» чуть хуже обстоят дела с пропущенными голами, что может быть на руку ее сопернику. Наши прогноз и ставка — победа «Филадельфии» или ничья с коэффициентом 1.64. 0

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    «Тампа-Бэй» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 8 августа 2020 года. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Филадельфия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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