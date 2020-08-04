«Питтсбург» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 4 августа 2020 года

Во втором матче плей-офф НХЛ «Питтсбург» сыграет с «Монреалем». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 4 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Монреаль».

«Питтсбург»

Клуб из штата Пенсильвания перед уходом на карантин был третьим в таблице Тихоокеанского дивизиона. В 69 матчах он забросил 224 шайбы, а пропустил 196.

Незадолго до паузы «Питтсбург» потерпел два поражения от «Вашингтона» (2:5) и «Каролины» (2:6), после чего он сам крупно обыграл «Нью-Джерси» (5:2).

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В рамках предсезонки подопечные Майка Салливана сразились с «Филадельфией» и уступили «Флайерз» в дополнительное время (2:3).

Неудачей в овертайме завершилась для «Питтсбурга» и первая встреча в плей-офф, в которой «Пенс» оказались слабее «Монреаля» (2:3).

«Монреаль»

Канадский клуб из провинции Квебек замыкал пятерку лучших в таблице Атлантического дивизиона. В 71 игре регулярного первенства этот коллектив вколотил 212 голов, когда в его ворота влетела 221 шайба.

В последних трех встречах перед уходом на вынужденную паузу «Монреаль» проиграл в основное время. Команда Клода Жюльена влетела «Тампе» (0:4), «Флориде» (1:4) и «Нэшвиллу» (2:4).

Серия поражений продолжилась и на предсезонке, где «трехцветные» оказались слабее «Торонто» (2:4).

А в матче с «Питтсбургом» реализация бросков в 8.57% и 39 отраженных ударов (95.12%) позволили «Монреалю» выиграть в овертайме (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.43, а на победу «Монреаля» — 3.15.

Наши прогноз и ставка на матч — тотал второго периода больше 1.5 с коэффициентом 1.63. 0