«Баффало» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 6 марта 2020 года

В очередной игре НХЛ «Баффало» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 6 марта на арене «КиБанк Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Баффало» — «Питтсбург».

«Баффало»

Команда из города Буффало находится на шестом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона. За 66 матчей клуб из штата Нью-Йорк завоевал 66 очков.

В своих последних встречах «Баффало» стал часто терять баллы, крупно уступая соперникам. Одно такое поражение было зафиксировано 19 февраля, когда «мечи» влетели «Оттаве» (4:7).

После этой встречи подопечные Ральфа Крюгера разгромили «Питтсбург» (5:2), а также одержали верх над «Виннипегом» на арене «КиБанк Центр» (2:1).

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С того момента «Баффало» больше не выигрывает. Коллектив из штата Нью-Йорк потерпел поражения в четырех матчах. «Сэбс» оказались слабее «Колорадо» (2:3), «Вегаса» (2:4), «Аризоны» (2:5) и «Виннипега» (1:3).

«Питтсбург»

Представители штата Пенсильвания опустились на третью строчку турнирной таблице Столичного дивизиона. В 65 матчах регулярки они завоевали 82 балла.

До 4 марта «Питтсбург» не радовал своих болельщиков победами в течение шести поединков. Подопечные Майка Салливана проиграли те матчи в основное время.

Неприятная серия началась с крупных поражений от «Торонто» (0:4) и «Баффало» (2:5). Затем «Пенс» уступили «Вашингтону» (3:5) и были слабее «Лос-Анджелеса» (1:2).

В конце февраля «Питтсбург» потерял очки в игре с «Анахаймом» (2:3), а весна для «пингвинов» началась с разгрома от «Сан-Хосе» (0:5). 4 марта команда Салливана прервала черную полосу, разбив дома «Оттаву» (7:3).

Прогноз

На победу «Баффало» в грядущей встрече букмекеры дают коэффициент 3,20, на ничью — 4,44, а на победу «Питтсбурга» — 1,97.

У себя дома «мечи», которые с конца февраля не выигрывают, попытаются завоевать очки у нестабильного «Питтсбурга», но с крупным счетом хозяева это сделать не смогут. Наш прогноз на матч — тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,65. 0