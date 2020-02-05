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    Домашний матч «Аризоны» будет результативным

    «Аризона» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч НХЛ 5 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Аризона» — «Эдмонтон»
    Михаэль Грабнер
    В очередной игре НХЛ «Аризона» будет принимать «Эдмонтон». Матч состоится 5 февраля на «Хила Ривер Арене». Начало встречи — в 05:00 мск. Прогноз на «Аризона» — «Эдмонтон».
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    Хоккей. НХЛ 05 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Аризона»

    Хоккейная команда из Глендейла на данный момент находится на пятом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. За 54 матча она заработала 59 очков.

    С 10 января по 2 февраля подопечные Рика Токкета приняли участие в девяти поединках. И в восьми из этих встречах «Аризона» потерпела поражения.

    Сперва «Йотис» уступили «Тампе» (0:4), «Каролине» (0:3) и «Питтсбургу» по буллитам (3:3, 1:2). А чуть позже «пустынные псы» разобрались дома с «Сан-Хосе» (6:3).

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    В других январских матчах «Аризона» была слабее «Ванкувера» (1:3), «Эдмонтона» (3:7), «Анахайма» (2:4) и «Лос-Анджелеса» в овертайме (2:3). 2 февраля клуб из Глендейла в послематчевых бросках не справился с «Чикаго» (2:2, 0:2).

    «Эдмонтон»

    Канадский клуб, базирующийся в провинции Альберта, идет вторым в общекомандном рейтинге Центрального дивизиона с 62 очками, завоеванными в 52 встречах.

    В последних шести поединках регулярного первенства «Эдмонтону» удалось выиграть четырежды. 12 января подопечные Дэйва Типпета потерпели поражение от «Калгари» (3:4).

    После этого «нефть» два раза победила. Сперва канадцы взяли верх над «Нэшвиллом» (4:2), а затем эта команда разгромила «Аризону» (7:3).

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    30 января «Эдмонтон» в серии послематчевых бросков еще раз проиграл «Калгари» (3:3, 0:1). В феврале «нефть» одолела «Сент-Луис» (4:2) и взяла реванш, разбив «Калгари» (8:3).

    Прогноз

    На победу «Аризоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,35, на ничью — 4,20, а на победу «Эдмонтона» — 2,55.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,75. 0

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    «Аризона» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч НХЛ 5 февраля 2020 года. Прогноз на «Аризона» — «Эдмонтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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