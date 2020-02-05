«Аризона» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч НХЛ 5 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Аризона» будет принимать «Эдмонтон». Матч состоится 5 февраля на «Хила Ривер Арене». Начало встречи — в 05:00 мск. Прогноз на «Аризона» — «Эдмонтон».

«Аризона»

Хоккейная команда из Глендейла на данный момент находится на пятом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. За 54 матча она заработала 59 очков.

С 10 января по 2 февраля подопечные Рика Токкета приняли участие в девяти поединках. И в восьми из этих встречах «Аризона» потерпела поражения.

Сперва «Йотис» уступили «Тампе» (0:4), «Каролине» (0:3) и «Питтсбургу» по буллитам (3:3, 1:2). А чуть позже «пустынные псы» разобрались дома с «Сан-Хосе» (6:3).

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В других январских матчах «Аризона» была слабее «Ванкувера» (1:3), «Эдмонтона» (3:7), «Анахайма» (2:4) и «Лос-Анджелеса» в овертайме (2:3). 2 февраля клуб из Глендейла в послематчевых бросках не справился с «Чикаго» (2:2, 0:2).

«Эдмонтон»

Канадский клуб, базирующийся в провинции Альберта, идет вторым в общекомандном рейтинге Центрального дивизиона с 62 очками, завоеванными в 52 встречах.

В последних шести поединках регулярного первенства «Эдмонтону» удалось выиграть четырежды. 12 января подопечные Дэйва Типпета потерпели поражение от «Калгари» (3:4).

После этого «нефть» два раза победила. Сперва канадцы взяли верх над «Нэшвиллом» (4:2), а затем эта команда разгромила «Аризону» (7:3).

30 января «Эдмонтон» в серии послематчевых бросков еще раз проиграл «Калгари» (3:3, 0:1). В феврале «нефть» одолела «Сент-Луис» (4:2) и взяла реванш, разбив «Калгари» (8:3).

Прогноз

На победу «Аризоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,35, на ничью — 4,20, а на победу «Эдмонтона» — 2,55.

Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,75. 0