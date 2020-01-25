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    Как «Йокерит» встретит «Куньлунь РС» в родных стенах?

    «Йокерит» — «Куньлунь РС». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 25 января 2020 года

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    Прогноз на «Йокерит» — «Куньлунь РС»
    Петер Регин
    В очередной игре КХЛ «Йокерит» будет принимать «Куньлунь РС». Матч состоится 25 января на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Куньлунь РС».
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    Хоккей. КХЛ 25 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.30
  • 2
  • 4.40
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    «Йокерит»

    Команда, представляющая Финляндию, сейчас находится на четвертой позиции в рейтинге Западной конференции. На ее счету имеется 67 очков, заработанных в ходе 50 матчей.

    Старт 2020 года получился для коллектива Лаури Марьямяки удачным. Все началось с победы 3 января над СКА (6:0). А чуть позже «Йокерит» разнес «Динамо» Рига (7:0).

    В другом поединке «джокеры» в овертайме одержали верх над «Спартаком» (3:2). Затем клуб из города Хельсинки одолел «Северсталь» (4:1). Но во втором поединке со «стальными» финны получили ответку (2:5).

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    14 января «Йокерит» был сильнее «Витязя» (2:3). Но в двух других матчах команда Марьямяки уступила СКА (1:4) и «Барысу» (1:5). 23 января «джокеры» в добавочном периоде вырвали победу у «Адмирала» (4:3).

    «Куньлунь РС»

    Китайский клуб из Пекина сейчас идет шестым в турнирной таблице Восточной конференции. За 53 матча этой команде удалось заработать 57 очков.

    В первых двух встречах в 2020 году коллектив Курта Фрэйзера потерял баллы. «Куньлунь РС» потерпел поражения от «Динамо» Москва (0:2) и «Локомотива» (0:5).

    После этого «драконы» разгромили минское «Динамо» на выезде (1:5). Но в следующих трех встречах китайский клуб снова уступал. Эта команда была слабее ЦСКА (0:3) и «Сибири» в основное время (3:4), а также по буллитам (4:4, 1:2).

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    16 января «Куньлунь РС» одержал верх над «Ак Барсом» (3:1), после чего представители Пекина дважды победили «Амур» с одинаковым счетом — 4:2.

    Прогноз

    Победа «Йокерита» в грядущем поединке оценивается в 1,69, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,50, а на победу «Куньлуня РС» — 4,20.

    На «Хартвалл Арене» «джокеры» всегда играют результативно. Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,61. 0

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