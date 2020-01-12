СКА — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 12 января 2020 года

СКА
В 46 встречах текущего сезона КХЛ клуб из Санкт-Петербурга заработал 63 балла. В турнирной таблице Западной конференции команда находится на четвертой строчке.
В последних 4 матчах прошлого года СКА выиграл трижды. Эта серия началась с домашней победы над «Металлургом» Мг (2:1).
Затем подопечные Алексея Кудашова одолели «Барыс» (6:2) и «Сибирь» (2:0), после чего в дополнительное время «армейцы» потерпели поражение от «Северстали» (2:3).
Январь для СКА начался с разгрома в Финляндии от «Йокерита» (0:6). Чуть позже питерцы одержали верх над «Динамо» Минск (4:1) и уступили «Спартаку» (1:3).
«Динамо» Москва
В ходе 48 поединков регулярки столичная команда заработала 64 очка. Благодаря этому она на данный момент находится на второй позиции в рейтинге Западной конференции.
В последнем матче прошлого года «Динамо» Москва отправилось в гости в Магнитогорск. В схватке на «Арене Металлург» бело-голубые по буллитам уступили «Магнитке» (4:4, 0:2).
А в стартовых трех встречах января подопечные Владимира Крикунова трижды выиграли. «Динамо» Москва оказалось сильнее «Куньлуня РС» (2:0), «Спартака» (3:0) и «Амура» (4:2).
8 января бело-голубые потерпели крупное поражение от ЦСКА (1:4), после чего в Уфе столичная команда разобралась с «Салаватом Юлаевым» (4:3).
Прогноз
Победа СКА в данном противостоянии оценивается в 1,78, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,20, а на победу «Динамо» Москва — 3,95.
Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,64. 0