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    Встреча «Айлс» против «Предс» получится результативной

    «Айлендерс» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 18 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Айлендерс» — «Нэшвилл»
    Мэтью Барзал
    В очередной игре НХЛ «Айлендерс» будет принимать «Нэшвилл». Матч состоится 18 декабря на арене «Нассау Ветеранз Мемориал Колизеум». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Нэшвилл».

    «Айлендерс»

    В Столичном дивизионе клуб из Нью-Йорка занимает второе место с 46 баллами. Эти очки команда заработала в 31 игре регулярного чемпионата.

    1 декабря «Айлендерс» в родных стенах сумел прервать серию из трех поражений, одолев «Коламбус» (2:0). А в следующей игре подопечные Барри Троца разгромили «Детройт» (4:1).

    4 декабря «Айлс» потерпели поражение от «Монреаля» (2:4), после чего клуб из Нью-Йорка в овертайме одолел «Вегас» (3:2). Спустя пару дней эта команда уступила «Далласу» (1:3).

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    Небольшой нестабильный отрезок был прерван 10 декабря. Тогда «Айлендерс» крупно переиграл «Тампу-Бэй» (5:1), а чуть позже подопечные Троца были сильнее «Флориды» (3:1) и «Баффало» в добавочном периоде (3:2).

    «Нэшвилл»

    В 31 встрече текущего сезона НХЛ коллектив, находящийся в штате Теннесси, сумел раздобыть 33 балла. На данный момент этого достаточно лишь для шестой строчки в рейтинге Центрального дивизиона.

    В недавних 6 поединках подопечные Питера Лавиолетта победили только два раза. Декабрь для «горничных котов» начался с поражений.

    «Нэшвилл» уступил «Флориде» (0:3), а также дома не справился с «Тампой-Бэй» в овертайме (2:3). Затем «Предс» разбавили неудачи победами над «Нью-Джерси» (6:4) и «Сан-Хосе» (3:1).

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    Но после этих поединков «Нэшвилл» вновь дважды проиграл. 13 декабря коллектив Лавиолетта был слабее «Баффало» (3:4), а спустя пару дней они были биты «Далласом» (1:4).

    Прогноз

    Победа «Айлендерс» в грядущем поединке оценивается в 2,45, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,10, а на победу «Нэшвилла» — 2,50.

    В Нью-Йорке эти два соперника хотели бы завоевать максимальное количество очков, поскольку победа нужна обоим. Наш прогноз на матч — тотал больше 5 с коэффициентом 1,61. 0

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    «Айлендерс» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 18 декабря 2019 года. Прогноз на «Айлендерс» — «Нэшвилл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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