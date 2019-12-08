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    «Сент-Луис» воспользуется слабыми сторонами «Торонто»

    «Сент-Луис» — «Торонто». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 8 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Сент-Луис» — «Торонто»
    Давид Перрон
    В очередной игре НХЛ «Сент-Луис» будет принимать «Торонто». Матч состоится 8 декабря на арене «Энтерпрайз». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Торонто».
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    Хоккей. НХЛ 08 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Сент-Луис»

    На данном этапе регулярного чемпионата клуб из штата Миссури принял участие в 30 матчах. В этих встречах команда смогла заработать 42 очка, благодаря чему она заняла 1 место в Центральном дивизионе.

    24 ноября «ноты» на арене «Энтерпрайз» потерпели поражение от «Нэшвилла» (2:4), а вторая игра с «Предс» завершилась для «Сент-Луиса» потерей очков в серии буллитов (2:2, 1:2).

    После этого подопечные Крейга Беруби смогли победить в четырех поединках кряду. Коллектив из штата Миссури одолел «Тампу-Бэй» (4:3), а чуть позже он разобрался с «Детройтом» (3:1).

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    1 декабря «Сент-Луис» в родных стенах разгромил «Питтсбург» (4:2), а спустя несколько дней «ноты» одержали верх над «Чикаго» (0:4). В последнем матче подопечные Беруби уступили «Питтсбургу» (0:3).

    «Торонто»

    В 30 поединках текущего сезона НХЛ канадский клуб из провинции Онтарио заработал 30 очков. В Атлантическом дивизионе команда сейчас занимает пятую позицию.

    С 22 по 28 ноября «листья» смогли победить в трех матчах кряду с новым тренером. Подопечные Шелдона Кифа одолели «Аризону» (3:1), а также разобрались с «Колорадо» (5:3) и разгромили «Детройт» (6:0).

    Но этот удачный отрезок был остановлен «Баффало». В выездной игре сине-белые оказались слабее «мечей» (4:6). После этого канадцы в овертайме смогли взять реванш у «Сэбс» (2:1).

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    А другие два матча подопечные Кифа провалили. Сперва «Торонто» получил шесть шайб от «Филадельфии», ответив лишь одной (1:6), а затем «бутоны» не справились дома с «Колорадо» (1:3).

    Прогноз

    Победа «Сент-Луиса» оценивается в 2,25, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,20, а на победу «Торонто» — 2,75.

    Сейчас «Торонто» не настолько силен, чтобы сдержать атаку «Сент-Луиса» на его арене. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Сент-Луиса» больше 2,5 с коэффициентом 1,59. 0

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    «Сент-Луис» — «Торонто». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 8 декабря 2019 года. Прогноз на «Сент-Луис» — «Торонто». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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