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    Выдержит ли «Монреаль» натиск «Бостона»?

    «Монреаль» — «Бостон». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 27 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Монреаль» — «Бостон»
    Кэри Прайс
    В очередной игре НХЛ «Монреаль» будет принимать «Бостон». Матч состоится 27 ноября на арене «Белл Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Монреаль» — «Бостон».
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    Хоккей. НХЛ 27 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.15
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    «Монреаль»

    Сейчас канадский клуб из провинции Квебек находится на третьей строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 27 очками, заработанными в 23 поединках.

    Но уже в течение четырех матчей команда Клода Жюльена проигрывает. Последнюю победу «Хабс» завоевали 16 ноября. Тогда на «Кэпитал Уан Арене» гости взяли верх над «Вашингтоном» (5:2).

    А уже на следующий день в дополнительное время «Монреаль» оказался слабее «Нью-Джерси» (3:4). Через несколько дней «трехцветные» были разгромлены «Коламбусом» (2:5).

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    Затем «Монреаль» в добавочном периоде не справился с «Оттавой» (1:2), после чего в результативной встрече канадцы уступили «Рейнджерс» (5:6).

    «Бостон»

    После 23 поединков, в которых представители штата Массачусетс заработали 35 очков, команда расположилась на первой строчке в зачете Атлантического дивизиона.

    Победой во встрече с «Торонто» (4:2) «Бостон» прервал свою серию из четырех подряд поражений. Но после удачного выступления против канадцев подопечные Брюса Кэссиди по буллитам проиграли «Вашингтону» (2:2, 2:3).

    Затем «медведи» в Ньюарке разгромили «Нью-Джерси» (5:1), а спустя пару дней черно-золотые в родных стенах разобрались с «Баффало» (3:2).

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    В поединке 24 ноября «Бостону» пришлось постараться, чтобы завоевать очки. В овертайме команда Кэссиди взяла верх над «Миннесотой» (5:4).

    Прогноз

    На победу «Монреаля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,60, на ничью — 4,20, а на победу «Бостона» — 2,33.

    Пока у канадского клуба имеются игровые проблемы, клуб из штата Массачусетс может воспользоваться шансом в выездном поединке. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Бостона» больше 2,5 с коэффициентом 1,55. 0

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    «Монреаль» — «Бостон». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 27 ноября 2019 года. Прогноз на «Монреаль» — «Бостон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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