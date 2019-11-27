«Монреаль» — «Бостон». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 27 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Монреаль» будет принимать «Бостон». Матч состоится 27 ноября на арене «Белл Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Монреаль» — «Бостон».

«Монреаль»

Сейчас канадский клуб из провинции Квебек находится на третьей строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 27 очками, заработанными в 23 поединках.

Но уже в течение четырех матчей команда Клода Жюльена проигрывает. Последнюю победу «Хабс» завоевали 16 ноября. Тогда на «Кэпитал Уан Арене» гости взяли верх над «Вашингтоном» (5:2).

А уже на следующий день в дополнительное время «Монреаль» оказался слабее «Нью-Джерси» (3:4). Через несколько дней «трехцветные» были разгромлены «Коламбусом» (2:5).

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Затем «Монреаль» в добавочном периоде не справился с «Оттавой» (1:2), после чего в результативной встрече канадцы уступили «Рейнджерс» (5:6).

«Бостон»

После 23 поединков, в которых представители штата Массачусетс заработали 35 очков, команда расположилась на первой строчке в зачете Атлантического дивизиона.

Победой во встрече с «Торонто» (4:2) «Бостон» прервал свою серию из четырех подряд поражений. Но после удачного выступления против канадцев подопечные Брюса Кэссиди по буллитам проиграли «Вашингтону» (2:2, 2:3).

Затем «медведи» в Ньюарке разгромили «Нью-Джерси» (5:1), а спустя пару дней черно-золотые в родных стенах разобрались с «Баффало» (3:2).

В поединке 24 ноября «Бостону» пришлось постараться, чтобы завоевать очки. В овертайме команда Кэссиди взяла верх над «Миннесотой» (5:4).

Прогноз

На победу «Монреаля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,60, на ничью — 4,20, а на победу «Бостона» — 2,33.

Пока у канадского клуба имеются игровые проблемы, клуб из штата Массачусетс может воспользоваться шансом в выездном поединке. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Бостона» больше 2,5 с коэффициентом 1,55. 0