«Сент-Луис» — «Калгари». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч НХЛ 22 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Сент-Луис» будет принимать «Калгари». Матч состоится 22 ноября на арене «Энтерпрайз». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Калгари».

«Сент-Луис»

Сейчас коллектив из штата Миссури является лидером Западной конференции и Центрального дивизиона. За 22 поединка команда набрала 31 балл.

В текущем сезоне зрители уже видели противостояние «нот» и «огоньков». 10 ноября на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум» гости в овертайме переиграли «Калгари» (3:2).

Но после этого подопечные Крейга Беруби потерпели поражения в трех встречах.

«Сент-Луис»

по буллитам уступил «Аризоне» (2:2, 0:2), а затем в дополнительное время оказался слабее «Коламбуса» (3:2).

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17 ноября в родных стенах «ноты» были разгромлены «Анахаймом» (1:4), но спустя несколько дней команда из штата Миссури взяла верх над «Тампой-Бэй» (3:1).

«Калгари»

На данный момент канадская команда из провинции Альберта находится на пятом месте в Тихоокеанском дивизионе с 23 баллами, добытыми в 24 играх.

Последний раз подопечные Билла Питерса радовали своих поклонников победой 8 ноября. Тогда у себя дома хозяева разобрались с «Нью-Джерси» (5:2).

Затем «Калгари» проиграл в пяти матчах кряду. А началась серия поединком с «Сент-Луисом», в которой «ноты» взяли верх в овертайме (2:3).

После этого «огоньки» уступили «Далласу» (1:3), «Аризоне» (3:0), «Вегасу» (6:0) и «Колорадо» (2:3).

Прогноз

На победу «Сент-Луиса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,23, на ничью — 4,00, а на победу «Калгари» — 2,80.

Сейчас лидеры Центрального дивизиона превосходят соперника по многим показателям. «Огоньки» в грядущем поединке пропустят несколько голов от хозяев матча. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Сент-Луиса» больше 2,5 с коэффициентом 1,71. 0