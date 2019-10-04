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    Справится ли «Авангард» с соперником в Сочи?

    «Сочи» — «Авангард». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 4 октября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сочи Прогнозы на Авангард
    Прогноз на «Сочи» — «Авангард»
    Хоккеист «Авангарда»
    В очередной игре КХЛ «Сочи» будет принимать «Авангард». Матч состоится 4 октября в ледовом дворце «Большой». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Сочи» — «Авангард».
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    Хоккей. КХЛ 04 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.95
  • 2
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    «Сочи»

    Пока команда из одноименного города находится вне зоны, позволяющей попасть в плей-офф. Сейчас на счету этого коллектива имеется 11 очков, а располагаются они на 10 позиции в таблице Западной конференции.

    Последние матчи «Сочи» получаются провальными. Победив «Торпедо» 19 сентября (5:4), «леопарды» проиграли 4 следующих поединка.

    21 сентября в «Большом» хозяева в овертайме уступили «Адмиралу» (1:2), а несколькими днями позже они потерпели поражение от «Динамо» Москва (3:4).

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    Затем «Торпедо» в Нижнем Новгороде взяло реванш у «Сочи» (4:1), ну и встреча с минским «Динамо» также завершилась провалом для гостей (2:1).

    «Авангард»

    Приняв участие в 12 играх регулярки, омичи смогли набрать 18 очков, что позволяет им сейчас занять 2 место в турнирной таблице Восточной конференции. От лидера группы «Ак Барса» команда отстает на 2 пункта.

    После поражения в Екатеринбурге от «Автомобилиста» в овертайме (3:2), подопечные Хартли провели неплохой отрезок, выиграв 4 из 5 следующих поединков.

    19 сентября «ястребы» разгромили «Салават Юлаев» (2:5), а через несколько дней с таким же счетом взяли верх над «Куньлунем РС» (5:2).

    А чуть позже «Авангард» в серии послематчевых бросков не сумел победить «Спартак» (3:4).

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    В следующем матче на «Балашихе» коллектив Хартли разобрался с «Металлургом» Мг (3:2), а в выездной встрече 2 октября «ястребы» разнесли рижское «Динамо» (0:7).

    Прогноз

    Букмекеры не слишком верят в успех хозяев матча, оценивая этот исход коэффициентом 3,20, на ничью они дают коэффициент 3,80, а на победу «Авангард» — 2,10.

    Трудно представить, как будут разворачиваться события в основное время, но все же гости должны завоевать очки в Сочи. Наш прогноз — победа «Авангарда» в матче с коэффициентом 1,62. 0

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