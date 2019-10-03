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    Выступят ли результативно лидеры Западной конференции?

    ЦСКА — «Витязь». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 3 октября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Витязь
    Прогноз на ЦСКА — «Витязь»
    Хоккеисты ЦСКА
    В очередной игре КХЛ ЦСКА будет принимать «Витязь». Матч состоится 3 октября на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Витязь».
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    Хоккей. КХЛ 03 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 5.50
  • 2
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    ЦСКА

    Благодаря победам в семи поединках подряд, московский клуб сумел взобраться на вершину турнирной таблицы Западной конференции. Сейчас на счету команды имеется 21 очко, заработанное в 12 матчах сезона.

    Подопечные Игоря Никитина не проигрывают с 11 сентября. Тогда «кони» уступили «Торпедо» в овертайме (2:1).

    Не став зацикливаться на выездной неудаче, «Армейцы Москвы» одолели СКА (0:3), разгромили «Локомотив» (5:2) и «Адмирал» (4:0), вновь разобрались с питерским СКА в серии послематчевых бросков (2:2, 0:1), крупно обыграли «Йокерит» (1:5), а также взяли реванш у «Торпедо» (0:3).

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    Ну а в матче 1 октября ЦСКА встретился со «Спартаком». В этом поединке подопечные Никитина просто растоптали красно-белых — 3:9.

    «Витязь»

    Несмотря на то что подольский коллектив уже долгое время не теряет очки, в Западной конференции он стал третьим из-за разницы в матчах. В 11 поединках сезона «богатыри» заработали 20 баллов. Сейчас они отстают от ЦСКА лишь на 1 пункт.

    На сегодняшний день подопечные Михаила Кравеца могут похвастаться победами в 9 играх кряду. Эта серия началась 6 сентября, когда «Витязь» взял верх над «Металлургом» Мг (0:2).

    Затем команда разгромила «Динамо» Москва (4:1), а чуть позже в серии послематчевых бросков она одолела «Сочи» (2:2, 2:1) и «Сибирь» (2:2, 2:1). После этого «богатыри» крупно переиграли «Северсталь» (4:1), а также разобрались с «Локомотивом» (2:3) и СКА (2:4).

    24 сентября «Витязь» в напряженном поединке заработал очки в битве с «Автомобилистом», где исход встречи решился в овертайме (1:0), а несколькими днями позже клуб из Подольска в серии буллитов огорчил «Металлург» Мг (2:2, 2:1).

    Прогноз

    Букмекеры считают ЦСКА безоговорочным фаворитом встречи, давая на их победу котировку 1,31, на ничью они дают коэффициент 6,10, а на победу «Витязя» 8,10.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,55. 0

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    ЦСКА — «Витязь». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 3 октября 2019 года. Прогноз на ЦСКА — «Витязь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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