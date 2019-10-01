«Автомобилист» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 1 октября 2019 года

«Автомобилист»
Приняв участие в 12 встречах регулярного сезона КХЛ, клуб из Екатеринбурга сумел продемонстрировать довольно длинную победную серию, которая составила 8 матчей. Благодаря этому «авто» занимает 1 место в таблице Восточной конференции.
Но в последнее время коллектив Андрея Мартемьянова лишь теряет очки. После того как его подопечные 19 сентября взяли верх над «Куньлунем РС» в овертайме (5:4), «Автомобилист» потерпел поражение от «Спартака» (2:4).
Затем екатеринбургский клуб в Подольске уступил «Витязю» в дополнительное время (1:0), а через 2 дня вновь не справился со «Спартаком» (1:0).
28 сентября «Автомобилист» в Финляндии встречался с «Йокеритом». Поединок на «Хартвалл Арене» также оказался неудачным, поскольку гости опять проиграли (4:2).
«Локомотив»
В отличие от «Автомобилиста», «Локо» принял участие в 10 матчах в регулярке. За это время коллектив из Ярославля заработал всего 8 очков и занял 11 строчку в турнирной таблице Западной конференции.
20 сентября «железнодорожники» на «Арене-2000» не справились с «Витязем», уступив «богатырям» (1:4). А спустя несколько дней хозяева потерпели разгромное поражение от «Йокерита» (1:4).
Результаты в этих встречах во многом повлияли на отставку главного тренера. Командой начал руководить Александр Ардашев. С ним «Локомотив» разгромил рижское «Динамо» (4:0).
Но намечающаяся победная тенденция прервалась выездной неудачей в Челябинске, где «железнодорожники» проиграли «Трактору» (2:1).
Прогноз
На победу «Автомобилиста» в основное время букмекеры дают коэффициент 1,69, ничья оценивается в 4,40, а победа «Локомотива» — в 4,30.
Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,65. 0