«Автомобилист» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 1 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Локомотив». Матч состоится 1 октября на «Уралец-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Локомотив».

«Автомобилист»

Приняв участие в 12 встречах регулярного сезона КХЛ, клуб из Екатеринбурга сумел продемонстрировать довольно длинную победную серию, которая составила 8 матчей. Благодаря этому «авто» занимает 1 место в таблице Восточной конференции.

Но в последнее время коллектив Андрея Мартемьянова лишь теряет очки. После того как его подопечные 19 сентября взяли верх над «Куньлунем РС» в овертайме (5:4), «Автомобилист» потерпел поражение от «Спартака» (2:4).

Затем екатеринбургский клуб в Подольске уступил «Витязю» в дополнительное время (1:0), а через 2 дня вновь не справился со «Спартаком» (1:0).

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28 сентября «Автомобилист» в Финляндии встречался с «Йокеритом». Поединок на «Хартвалл Арене» также оказался неудачным, поскольку гости опять проиграли (4:2).

«Локомотив»

В отличие от «Автомобилиста», «Локо» принял участие в 10 матчах в регулярке. За это время коллектив из Ярославля заработал всего 8 очков и занял 11 строчку в турнирной таблице Западной конференции.

20 сентября «железнодорожники» на «Арене-2000» не справились с «Витязем», уступив «богатырям» (1:4). А спустя несколько дней хозяева потерпели разгромное поражение от «Йокерита» (1:4).

Результаты в этих встречах во многом повлияли на отставку главного тренера. Командой начал руководить Александр Ардашев. С ним «Локомотив» разгромил рижское «Динамо» (4:0).

Но намечающаяся победная тенденция прервалась выездной неудачей в Челябинске, где «железнодорожники» проиграли «Трактору» (2:1).

Прогноз

На победу «Автомобилиста» в основное время букмекеры дают коэффициент 1,69, ничья оценивается в 4,40, а победа «Локомотива» — в 4,30.

Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,65. 0