СКА — «Сибирь». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 10 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ СКА будет принимать «Сибирь». Матч состоится 10 сентября в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Сибирь».

СКА

За три матча регулярного сезона питерский коллектив смог заработать 4 очка и занять 4 строчку в таблице Западной конференции.

В первом туре КХЛ СКА отправился на выезд в Магнитогорск, где сумел переиграть «Металлург» (1:3).

После этого команда провела непростую встречу в Челябинске с «Трактором». Забив первыми, «Армейцы Петербурга» пропустили в ответ три шайбы, которые были отыграны в течение 19 секунд на 15 минуте второго периода. В овертайме гости вырвали победу (3:4).

Матч 6 сентября оказался для подопечных Кудашова провальным. В Екатеринбурге СКА уступил «Автомобилисту» (5:2).

«Сибирь»

На старте сезона «снеговики» с четырьмя баллами в активе занимают 6 позицию в Восточной конференции. Клуб из Новосибирска сумел победить в двух стартовых матчах КХЛ из трех.

Сперва подопечные Николая Заварухина на своей арене минимально переиграли «Амур» (2:1). А во второй домашней встрече команда не оставила шансов «Адмиралу», разгромив оппонентов (5:1).

Первая потеря очков случилась в третьем матче сезона. Новосибирский коллектив не справился с атакой «Салавата Юлаева», который уже во втором периоде установил окончательный счет (1:3).

Несмотря на преимущество по количеству бросков в створ, хозяев подвела реализация, которая была равна лишь трем процентам (3,03%).

Прогноз

На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,30, на ничью — 6,70, а на победу «Сибири» — 7,40.

Наш прогноз на матч — победа СКА с форой -1,5 с коэффициентом 1,59. 0