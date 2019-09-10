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    Сможет ли СКА легко разобраться с «Сибирью»?

    СКА — «Сибирь». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 10 сентября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Сибирь
    Прогноз на СКА — «Сибирь»
    Хоккеист СКА
    В очередной игре КХЛ СКА будет принимать «Сибирь». Матч состоится 10 сентября в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Сибирь».
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    Хоккей. КХЛ 10 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 5.30
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    СКА

    За три матча регулярного сезона питерский коллектив смог заработать 4 очка и занять 4 строчку в таблице Западной конференции.

    В первом туре КХЛ СКА отправился на выезд в Магнитогорск, где сумел переиграть «Металлург» (1:3).

    После этого команда провела непростую встречу в Челябинске с «Трактором». Забив первыми, «Армейцы Петербурга» пропустили в ответ три шайбы, которые были отыграны в течение 19 секунд на 15 минуте второго периода. В овертайме гости вырвали победу (3:4).

    Матч 6 сентября оказался для подопечных Кудашова провальным. В Екатеринбурге СКА уступил «Автомобилисту» (5:2).

    «Сибирь»

    На старте сезона «снеговики» с четырьмя баллами в активе занимают 6 позицию в Восточной конференции. Клуб из Новосибирска сумел победить в двух стартовых матчах КХЛ из трех.

    Сперва подопечные Николая Заварухина на своей арене минимально переиграли «Амур» (2:1). А во второй домашней встрече команда не оставила шансов «Адмиралу», разгромив оппонентов (5:1).

    Первая потеря очков случилась в третьем матче сезона. Новосибирский коллектив не справился с атакой «Салавата Юлаева», который уже во втором периоде установил окончательный счет (1:3).

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    Несмотря на преимущество по количеству бросков в створ, хозяев подвела реализация, которая была равна лишь трем процентам (3,03%).

    Прогноз

    На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,30, на ничью — 6,70, а на победу «Сибири» — 7,40.

    Наш прогноз на матч — победа СКА с форой -1,5 с коэффициентом 1,59. 0

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    СКА — «Сибирь». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 10 сентября 2019 года. Прогноз на СКА — «Сибирь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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