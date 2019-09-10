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    Игра между «Локо» и «Сочи» будет результативной

    «Локомотив» — «Сочи». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч КХЛ 10 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Локомотив» — «Сочи»
    Хоккеисты «Локомотива»
    В очередной игре КХЛ «Локомотив» будет принимать «Сочи». Матч состоится 10 сентября на «Арене-2000». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Сочи».
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    Хоккей. КХЛ 10 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.72
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 4.20
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    «Локомотив»

    Пока коллектив из Ярославля не может похвастаться победами в регулярном сезоне КХЛ. В двух матчах «железнодорожники» проиграли, поэтому с нулем очков «Локо» находится на последнем месте Западной конференции.

    Свою первую домашнюю встречу подопечные Крэйга Мактавиша провалили.

    Ведя в счете 1:0 до 6 минуты второго периода, хозяева пропустили 4 шайбы за 5 минут, а дальнейшие попытки спастись ни к чему не привели. В итоге «Локомотив» уступил «Спартаку» (2:5).

    Следующий матч завершился похожим сценарием. Ярославцы забили «Торпедо» два гола, а гости с 8 по 19 минуту второго периода отгрузили хозяевам 4 шайбы.

    И даже сокращение разрыва в счете на 1 минуте третьего периода не помогло «Локомотиву». Вновь «железнодорожники» проиграли (3:4).

    «Сочи»

    На старте сезона каждая игра сочинцев характеризуется высокой результативностью. В трех матчах в рамках КХЛ с участием «леопардов» было забито минимум 5 голов.

    Сейчас коллектив из Краснодарского края находится на 3 месте в таблице Западной конференции с 4 очками в активе.

    Все три встречи подопечные Сергея Зубова провели дома. Первая игра закончилась победой над «Нефтехимиком» (3:2). Затем клуб «Сочи» взял верх над «Динамо» Минск (5:4).

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    А первое поражение команда потерпела 7 сентября в матче с «Ак Барсом» (3:6).

    Прогноз

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,74, на ничью — 4,30, а на победу «Сочи» — 4,00.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,80 0

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    «Локомотив» — «Сочи». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч КХЛ 10 сентября 2019 года. Прогноз на «Локомотив» — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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