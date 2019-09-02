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    Начнет ли сезон «Автомобилист» с уверенной победы?

    «Автомобилист» — «Северсталь». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч КХЛ 2 сентября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Автомобилист Прогнозы на Северсталь
    Прогноз на «Автомобилист» — «Северсталь»
    «Автомобилист»
    В первом туре КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Северсталь». Матч состоится 2 сентября в КРК «Арена Уралец». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Северсталь».
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    Хоккей. КХЛ 02 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 5.75
  • 2
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    «Автомобилист»

    Закончив прошлый сезон КХЛ еще в марте, подопечные Андрея Мартемьянова получили четырехмесячный отдых, а с 30 июля клуб провел аж 11 товарищеских матчей в рамках предсезонной подготовки.

    Шесть из этих встреч «авто» выиграли. При этом стартовала команда с 4 побед кряду над «Хомутовым» (0:4), над чешским коллективом «Карловы Вары», над «Нефтехимиком» (1:5) и «Салаватом Юлаевым» (2:3).

    Затем «Автомобилист» уступил «Барысу» (2:3), но следующий матч против «Ак Барса» закончился победой в серии буллитов (3:3, 3:1).

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    В конце августа команда потерпела поражения в 4 встречах из 5. Коллектив из Екатеринбурга уступил «Динамо» из Риги (3:0), «Ак Барсу» (5:2).

    Чуть позже «Авто» одолели «Динамо Минск» (6:0). Два последних матча подопечные Мартемьянова проиграли «Локомотиву» (3:0) и «Салавату Юлаеву» в буллитах (4:4, 3:1).

    «Северсталь»

    Клуб из Череповца начал готовиться к сезону с 10 августа. В первой товарищеской встрече команда проиграла магнитогорскому «Металлургу» (1:2).

    В следующих двух матчах подопечные Андрея Разина потерпели поражения с одинаковым счетом в играх против «Трактора» (2:1) и «Йокерита» (2:1).

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    Затем последовала победа над «Авангардом» после овертайма (1:2), но далее «стальные» вновь оступились в матче с «Торпедо» (1:5).

    25 августа клуб «Северсталь» встретился с «Сочи» и выиграл дуэль (2:3), ну а последний товарищеский поединок коллектив Разина вновь проиграл «Локомотиву» (3:1).

    Прогноз

    На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,40, на ничью — 5,10, а на победу «Северстали» — 7,10.

    Наш прогноз на матч — победа «Автомобилиста» с форой — 1,5 с коэффициентом 1,70. 0

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    «Автомобилист» — «Северсталь». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч КХЛ 2 сентября 2019 года . Прогноз на «Автомобилист» — «Северсталь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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