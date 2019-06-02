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    «Бостон» обыграет «Сент-Луис» на выезде

    «Сент-Луис» — «Бостон». Прогноз (к. 2.11) и ставки на третий матч финала Кубка Стэнли 2 июня 2019 года

    Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сент-Луис Блюз Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз на «Сент-Луис» — «Бостон»
    Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»
    В рамках финала Кубка Стэнли 2 июня 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Бостон Брюинз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Бостон».

    «Сент-Луис»

    Во втором матче финала Кубка Стэнли «Сент-Луис» в гостях в овертайме дожал «Бостон» (3:2), и сравнял счет в серии (1:1). Впереди у «Блюз» два домашних поединка, и победа на выезде дает команде чуть больше свободы действий и перспектив на своем льду.

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    Снова отличился заброшенной шайбой наш топ-форвард Владимир Тарасенко, гол+пас на счету защитника Карла Гунарссона, еще одну шайбу забросил защитник Роберт Бортуццо. Российский форвард Иван Барбашев очков не набирал, но провел три силовых приема и закончил матч с полезностью «+1». Вратарь Джордан Биннингтон сделал 21 сэйв при 23 бросках.

    «Сент-Луис» дважды уступал по ходу матча, но дважды отыгрывался, и в конечном итоге на характере выжал необходимую победу на выезде. Кроме того, «Блюз» заметно перебросали «Брюинз» (37:23), и хотя пропустили одну из шайб в меньшинстве, в целом очень надежно сыграли в обороне.

    «Бостон»

    После победы в стартовом матче серии «Бостон» не сумел развить успех, позволив «Блюз» сравнять счет в серии. Теперь впереди у «Брюинз» два матча на выезде, и в них обязательно нужно побеждать хотя бы раз, иначе перспективы победы в Кубке Стэнли резко упадут.

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    Обе шайбы «Бостона» на счету далеко не основных игроков — нападающих третьего и четвертого звена Чарли Койла и Юакима Нордстрема. Лидеры проявили себя не так удачно, а вратарь Туукка Раск пропустил три шайбы с 37 бросков.

    «Бостон» дважды вел в счете, но преимущество не удержал, лидеры атаки снова сыграли ниже своих возможностей, но если в первой игре удалось дожать «Блюз» за счет нижних звеньев, во второй такой номер не прошел.

    Прогноз

    Логично, что в финале Кубка Стэнли борьба идет до последнего, и судя по всему, «Сент-Луис» не собирается повторять историю своих неудач в финалах. Но «Бостон» отличается не менее сильным характером, и уже не раз переламывал ход серии на выезде. Рискнем с прогнозом на победу «Брюинз» в третьем матче с коэффициентом 2,11. 0

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    «Сент-Луис» — «Бостон». Прогноз (к. 2.11) и ставки на третий матч финала Кубка Стэнли 2 июня 2019 года. Прогноз на «Сент-Луис» — «Бостон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.11
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