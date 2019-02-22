ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Чикаго»НХЛ. Гол Анисимова, 26 сейвов Варламова и седьмая кряду победа «Бостона» Марк-Андре тер СтегенСборная самых недооцененных игроков Лиги чемпионов Маурицио СарриСпасти Сарри. Четыре простых шага для выхода из кризиса
  • 08:34
    • ЦСКА купил полузащитника у «Васку да Гама»
  • 08:18
    • Криштиану Роналду: У меня пять побед в ЛЧ, а у «Атлетико» — ноль
  • 01:17
    • ПСЖ на своем поле разгромил «Монпелье»
  • 00:59
    • «МанСити» вырвал выездную победу в матче с «Шальке»
  • 00:56
    • «Ювентус» уступил «Атлетико» в Мадриде
  • 22:46
    • ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ
  • 21:57
    • «Севилья» победила «Лацио» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Витязь» попробует зацепиться за очки в игре с «Автомобилистом»

    «Витязь» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч КХЛ 22 февраля 2019 года

    КХЛ Автомобилист Витязь
    Прогноз на «Витязь» — «Автомобилист»
    Команда «Автомобилист»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 22 февраля 2019 года подольский «Витязь» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Автомобилист».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Витязь»

    В прошлом поединке «Витязь» дома дожал «Динамо Минск» (4:3), прервав серию из шести поражений. Подмосковный клуб все еще борется за место в плей-офф, занимая 8-ю позицию на Западе — «Витязь» на одно очко опережает «Динамо Рига» и на один балл отстает от «Сочи».

    Все прогнозы на хоккей

    Результат в игре с белорусами сделали лидеры — Михал Ржепик забросил шайбу и набрал три очка, Миро Аалтонен сделал гол+пас, Александр Семин отдал две передачи. Еще по шайбе забросили форварды Геннадий Столяров и Алексей Макеев. Среди ключевых исполнителей также вратарь Йони Ортио, защитник Войцех Мозик, нападающие Борна Рендулич и Артем Швец-Роговой.

    Почти по всем показателям статистики «Витязь» занимает места в конце второго десятка КХЛ, и лишь по реализации большинства находится рядом с топ-10 — 19,5%.

    «Автомобилист»

    В прошлом поединке «Автомобилист» на выезде обыграл «Сибирь» (4:3), одержав вторую победу подряд, и лишив соперника шансов на плей-офф. Что касается самого «Автомобилиста», он давно гарантировал себе первое место на Востоке.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Героем матча стал один из ведущих нападающих Ден Секстон — оформил дубль и набрал три очка, форвард Александр Кучерявенко сделал гол+пас, защитник Андрей Василевский забросил одну шайбу. Среди лидеров — вратарь Якуб Коварж, защитник Иван Вишневский, нападающие Найджел Доус, Стефан Да Коста, Анатолий Голышев.

    «Автомобилист» входит в пятерку лучших команд КХЛ по заброшенным/пропущенным шайбам, а большинство у клуба из Екатеринбурга абсолютно лучшее в Лиге — 28,9% реализации.

    Прогноз

    «Автомобилист» уже гарантировал себе первое место на Востоке, тогда как «Витязь» продолжает борьбу за место в плей-офф на Западе. Не факт, что у Подольска хватит сил на победу, но зацепиться хотя бы за очко они могут — прогноз на ничью в основное время с коэффициентом 4,00. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    7.00
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Брюгге
  • Сегодня в 19:55
    •  1.73
  • Прогноз на матч Зенит — Фенербахче
  • Сегодня в 20:55
    •  1.67
  • Прогноз на матч Арсенал — БАТЭ
  • Сегодня в 20:55
    •  10.11
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:55
    •  1.71
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Шахтер
  • Сегодня в 20:55
    •  1.84
  • Прогноз на матч Вильярреал — Спортинг
  • Сегодня в 20:55
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Виктория Плзень
  • Сегодня в 20:55
    •  2.70
  • Прогноз на матч Наполи — Цюрих
  • Сегодня в 20:55
    •  1.69
  • Прогноз на матч Валенсия — Селтик
  • Сегодня в 20:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Байер — Краснодар
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Челси — Мальме
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Динамо К — Олимпиакос
  • Сегодня в 23:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Интер — Рапид
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Галатасарай
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Бетис — Ренн
  • Сегодня в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Краснодар» — «Байер»
  • «Краснодар» был лучше «Зенита», но не лучше «Байера»
    • 02:03 15/02/2019     Ляказетт не забил и был удален
  • Грустный вечер «Арсенала». Команда Эмери не справилась с БАТЭ
    • 11:30 15/02/2019     Маурицио Сарри
  • Сарри опять проиграл. На сколько еще хватит терпения у Абрамовича?
    • 14:54 19/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Витязь» — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00
    Тоже интересно
    «Барселона» забила один мяч в трех последних матчах Футбол Проблемы в атаке угрожают трофеям «Барселоны»Реакция прессы на матч «Лион» — «Барселона» Вчера в 17:180
  • 09:15
    • УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста недели в ЛЧ
  • 12:08
    • На матче «Зенита» с «Фенербахче» ожидается около 47 тысяч зрителей
  • 11:56
    • «Ювентус» ни разу не отыгрывался с 0:2 в плей-офф еврокубков
    Фрагмент матча Футбол Немецкое качество. «Бавария» добыла ценную ничью на «Энфилде»Пять главных выводов по первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 11:080
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выбьет ли «Зенит» аутсайдера турецкой Суперлиги?
  • 10.11
    •
  • 11:41
    • Чорлука: На ЧМ-2018 в сборной России одним из лучших для меня был Игнашевич
  • 11:24
    • Икарди снова не попал в заявку «Интера»
  • 11:10
    • «Кардифф» намерен признать контракт Салы недействительным
    Хоккеисты «Сент-Луиса» Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» и «Тампа» продлили победные серии, решающий гол НаместниковаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля Вчера в 09:180
  • 09:57
    • Ряд топ-клубов хотят подписать сына Тюрама
  • 09:44
    • Гвардиола заявил, что он большой фанат VAR
  • 09:30
    • Тедеско: «Шальке» очень разочарован результатом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие