«Витязь» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч КХЛ 22 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 22 февраля 2019 года подольский «Витязь» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Автомобилист».

«Витязь»

В прошлом поединке «Витязь» дома дожал «Динамо Минск» (4:3), прервав серию из шести поражений. Подмосковный клуб все еще борется за место в плей-офф, занимая 8-ю позицию на Западе — «Витязь» на одно очко опережает «Динамо Рига» и на один балл отстает от «Сочи».

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Результат в игре с белорусами сделали лидеры — Михал Ржепик забросил шайбу и набрал три очка, Миро Аалтонен сделал гол+пас, Александр Семин отдал две передачи. Еще по шайбе забросили форварды Геннадий Столяров и Алексей Макеев. Среди ключевых исполнителей также вратарь Йони Ортио, защитник Войцех Мозик, нападающие Борна Рендулич и Артем Швец-Роговой.

Почти по всем показателям статистики «Витязь» занимает места в конце второго десятка КХЛ, и лишь по реализации большинства находится рядом с топ-10 — 19,5%.

«Автомобилист»

В прошлом поединке «Автомобилист» на выезде обыграл «Сибирь» (4:3), одержав вторую победу подряд, и лишив соперника шансов на плей-офф. Что касается самого «Автомобилиста», он давно гарантировал себе первое место на Востоке.

Героем матча стал один из ведущих нападающих Ден Секстон — оформил дубль и набрал три очка, форвард Александр Кучерявенко сделал гол+пас, защитник Андрей Василевский забросил одну шайбу. Среди лидеров — вратарь Якуб Коварж, защитник Иван Вишневский, нападающие Найджел Доус, Стефан Да Коста, Анатолий Голышев.

«Автомобилист» входит в пятерку лучших команд КХЛ по заброшенным/пропущенным шайбам, а большинство у клуба из Екатеринбурга абсолютно лучшее в Лиге — 28,9% реализации.

Прогноз

«Автомобилист» уже гарантировал себе первое место на Востоке, тогда как «Витязь» продолжает борьбу за место в плей-офф на Западе. Не факт, что у Подольска хватит сил на победу, но зацепиться хотя бы за очко они могут — прогноз на ничью в основное время с коэффициентом 4,00. 0