«Авангард» — «Сибирь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 22 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 22 февраля 2019 года омский «Авангард» примет новосибирскую «Сибирь». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Сибирь».

«Авангард»

В прошлой игре «Авангард» на выезде в серии буллитов дожал «Барыс» (2:1), выиграв третий из последних четырех матчей, но отобрать у казахстанцев лидерство в дивизионе омичам все равно не удалось — «Барыс» впереди на три очка. Зато у «Авангарда» есть шанс выйти третье место Востока.

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Хороший матч провел основной вратарь Игорь Бобков, отразив 30 из 31 бросков, а шайбу в основное время забросил защитник Никита Пивцакин. В серии буллитов победный бросок на счету Сергея Широкова. Среди лидеров также защитники Евгений Медведев, Вилле Покка, Максим Чудинов, Алексей Емелин, нападающие Илья Михеев, Тейлор Бэй.

«Авангард» обладает одной из сильнейших линий обороны в КХЛ, пропуская в среднем лишь 2,13 шайб за матч (5-е место), но и по игре в атаке омичи входят в топ-8. Лишь игра в большинстве слабая — 16,3% реализации и только 18-й показатель.

«Сибирь»

В прошлом матче «Сибирь» дома уступила «Автомобилисту» (3:4), проиграв в четвертый раз подряд и лишив себя шансов на выход в плей-офф.

Дубль оформил нападающий Виктор Комаров, гол+пас на счету ведущего защитник Николая Демидова. Ключевые игроки — вратари Алексей Красиков и Дэнни Тейлор, защитник Александр Логинов, нападающие Дмитрий Саюстов, Даниил Романцев, Александр Шаров, Шейн Принц.

«Сибирь» вполне неплохо чувствует себя в атаке, показывая средние результаты — 2,38 заброшенных шайб за игру, но при этом оборона у команды одна из худших в КХЛ — более трех пропущенных шайб за игру.

Прогноз

«Сибирь» уже ни за что не борется, тогда как у «Авангарда» есть шанс подняться на четвертое место в Восточной конференции. Букмекеры верят в успех омичей, а мы прогнозируем тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,87. 0