ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Чикаго»НХЛ. Гол Анисимова, 26 сейвов Варламова и седьмая кряду победа «Бостона» Марк-Андре тер СтегенСборная самых недооцененных игроков Лиги чемпионов Маурицио СарриСпасти Сарри. Четыре простых шага для выхода из кризиса
  • 08:34
    • ЦСКА купил полузащитника у «Васку да Гама»
  • 08:18
    • Криштиану Роналду: У меня пять побед в ЛЧ, а у «Атлетико» — ноль
  • 01:17
    • ПСЖ на своем поле разгромил «Монпелье»
  • 00:59
    • «МанСити» вырвал выездную победу в матче с «Шальке»
  • 00:56
    • «Ювентус» уступил «Атлетико» в Мадриде
  • 22:46
    • ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ
  • 21:57
    • «Севилья» победила «Лацио» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Авангард» не должен испытать проблем в игре с «Сибирью»

    «Авангард» — «Сибирь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 22 февраля 2019 года

    КХЛ Авангард Сибирь
    Прогноз на «Авангард» — «Сибирь»
    Евгений Медведев, «Авангард»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 22 февраля 2019 года омский «Авангард» примет новосибирскую «Сибирь». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Сибирь».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Авангард»

    В прошлой игре «Авангард» на выезде в серии буллитов дожал «Барыс» (2:1), выиграв третий из последних четырех матчей, но отобрать у казахстанцев лидерство в дивизионе омичам все равно не удалось — «Барыс» впереди на три очка. Зато у «Авангарда» есть шанс выйти третье место Востока.

    Все прогнозы на КХЛ

    Хороший матч провел основной вратарь Игорь Бобков, отразив 30 из 31 бросков, а шайбу в основное время забросил защитник Никита Пивцакин. В серии буллитов победный бросок на счету Сергея Широкова. Среди лидеров также защитники Евгений Медведев, Вилле Покка, Максим Чудинов, Алексей Емелин, нападающие Илья Михеев, Тейлор Бэй.

    «Авангард» обладает одной из сильнейших линий обороны в КХЛ, пропуская в среднем лишь 2,13 шайб за матч (5-е место), но и по игре в атаке омичи входят в топ-8. Лишь игра в большинстве слабая — 16,3% реализации и только 18-й показатель.

    «Сибирь»

    В прошлом матче «Сибирь» дома уступила «Автомобилисту» (3:4), проиграв в четвертый раз подряд и лишив себя шансов на выход в плей-офф.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Дубль оформил нападающий Виктор Комаров, гол+пас на счету ведущего защитник Николая Демидова. Ключевые игроки — вратари Алексей Красиков и Дэнни Тейлор, защитник Александр Логинов, нападающие Дмитрий Саюстов, Даниил Романцев, Александр Шаров, Шейн Принц.

    «Сибирь» вполне неплохо чувствует себя в атаке, показывая средние результаты — 2,38 заброшенных шайб за игру, но при этом оборона у команды одна из худших в КХЛ — более трех пропущенных шайб за игру.

    Прогноз

    «Сибирь» уже ни за что не борется, тогда как у «Авангарда» есть шанс подняться на четвертое место в Восточной конференции. Букмекеры верят в успех омичей, а мы прогнозируем тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,87. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    7.00
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Брюгге
  • Сегодня в 19:55
    •  1.73
  • Прогноз на матч Зенит — Фенербахче
  • Сегодня в 20:55
    •  1.67
  • Прогноз на матч Арсенал — БАТЭ
  • Сегодня в 20:55
    •  10.11
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:55
    •  1.71
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Шахтер
  • Сегодня в 20:55
    •  1.84
  • Прогноз на матч Вильярреал — Спортинг
  • Сегодня в 20:55
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Виктория Плзень
  • Сегодня в 20:55
    •  2.70
  • Прогноз на матч Наполи — Цюрих
  • Сегодня в 20:55
    •  1.69
  • Прогноз на матч Валенсия — Селтик
  • Сегодня в 20:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Байер — Краснодар
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Челси — Мальме
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Динамо К — Олимпиакос
  • Сегодня в 23:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Интер — Рапид
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Галатасарай
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Бетис — Ренн
  • Сегодня в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Краснодар» — «Байер»
  • «Краснодар» был лучше «Зенита», но не лучше «Байера»
    • 02:03 15/02/2019     Ляказетт не забил и был удален
  • Грустный вечер «Арсенала». Команда Эмери не справилась с БАТЭ
    • 11:30 15/02/2019     Маурицио Сарри
  • Сарри опять проиграл. На сколько еще хватит терпения у Абрамовича?
    • 14:54 19/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Авангард» — «Сибирь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
    Тоже интересно
    «Барселона» забила один мяч в трех последних матчах Футбол Проблемы в атаке угрожают трофеям «Барселоны»Реакция прессы на матч «Лион» — «Барселона» Вчера в 17:180
  • 09:15
    • УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста недели в ЛЧ
  • 12:08
    • На матче «Зенита» с «Фенербахче» ожидается около 47 тысяч зрителей
  • 11:56
    • «Ювентус» ни разу не отыгрывался с 0:2 в плей-офф еврокубков
    Фрагмент матча Футбол Немецкое качество. «Бавария» добыла ценную ничью на «Энфилде»Пять главных выводов по первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 11:080
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выбьет ли «Зенит» аутсайдера турецкой Суперлиги?
  • 10.11
    •
  • 11:41
    • Чорлука: На ЧМ-2018 в сборной России одним из лучших для меня был Игнашевич
  • 11:24
    • Икарди снова не попал в заявку «Интера»
  • 11:10
    • «Кардифф» намерен признать контракт Салы недействительным
    Хоккеисты «Сент-Луиса» Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» и «Тампа» продлили победные серии, решающий гол НаместниковаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля Вчера в 09:180
  • 09:57
    • Ряд топ-клубов хотят подписать сына Тюрама
  • 09:44
    • Гвардиола заявил, что он большой фанат VAR
  • 09:30
    • Тедеско: «Шальке» очень разочарован результатом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие