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    «Чикаго» по силам снова победить «Детройт»

    «Детройт» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч НХЛ 21 февраля 2019 года

    НХЛ Детройт Ред Уингз Чикаго Блэкхоукс
    Прогноз на «Детройт» — «Чикаго»
    Артем Анисимов, «Чикаго»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 21 февраля 2019 года «Детройт Ред Уингз» примет «Чикаго Блэкхокс». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Детройт» — «Чикаго».
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    «Детройт»

    В прошлой игре «Детройт» дома проиграл «Филадельфии» (1:3) — это второе поражение команды подряд и пятое в последних семи матчах. «Ред Уингз» занимают предпоследнее место в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 15 очков.

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    Единственную шайбу в игре с «Флаерз» забросил нападающий Даррен Хелм. Среди лидеров команды отметим вратаря Джимми Ховарда, защитников Тревора Дэйли, Майка Грина и Денниса Чоловски, нападающих Дилана Ларкина, Андреаса Атанасиу, Густава Нюквиста.

    По всем основным показателям «Детройт» входит в десятку худших команд НХЛ, включая игру спецбригад, заброшенные и пропущенные шайбы. Но в целом команда больше ориентирована на оборону.

    «Чикаго»

    В прошлом матче «Чикаго» в невероятном поединке перестрелял «Оттаву» (8:7), взяв девятую победу в последних 11 матчах. «Блэкхокс» все еще занимают последнее место в Центральном дивизионе, в котором сложилась парадоксальная ситуация — «Чикаго» делит очки с «Колорадо», но от пятого места «Миннесоты» и зоны плей-офф Запада их отделяет одно очко.

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    Героем матча стал топ-форвард Алекс Дебринкет, который сделал хет-трик и набрал пять очков. Другие лидеры также были на высоте — Дилан Стром и Парик Кейн набрали по 3 (1+2) очка, Брэндон Саад и Джонатан Тэйвз по голу и передаче, два ассиста на счету защитника Данкана Кита, российский нападающий Артем Анисимов отдал одну передачу. Это был не лучший день для вратарей Коллина Дэлла и Кэма Уорда, но основной голкипер Кори Кроуфорд травмирован.

    У «Чикаго» очень сильная атака, входящая в десятку лучших в Лиге — в среднем 3,32 заброшенные шайбы за матч и 22% реализации большинства. Зато оборона худшая в Лиге — в среднем 3,70 пропущенных шайб за игру.

    Прогноз

    Первая встреча команд в сезоне завершилась домашней победой «Чикаго» (5:2), и сейчас в целом у нас также почти нет сомнений в успехе «Блэкхокс» — победа в матче с коэффициентом 1,94. 0

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    Прогноз на «Детройт» — «Чикаго». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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