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    «Коламбус» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч НХЛ 19 февраля 2019 года

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Тампа-Бэй Лайтнинг
    Прогноз на «Коламбус» — «Тампа-Бэй»
    Артемий Панарин, «Коламбус»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 19 февраля 2019 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Тампа-Бэй».
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    «Коламбус»

    В прошлом матче «Коламбус» на выезде справился с «Чикаго» (5:2), выиграв пятый из последних шести матчей. «Блу Джекетс» занимают третье место в Столичном дивизионе, опережая на одно очко «Питтсбург» и на два отставая от «Вашингтона».

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    Классно сыграли российские лидеры команды — вратарь Сергей Бобровский отразил 39 из 41 бросков, форвард Артемий Панарин набрал 3 (2+1) очка. Другие лидеры команды тоже были результативные — Пьерр-Люк Дюбуа сделал гол+пас, Джон Андерсон и Кэм Аткинсон забросили по шайбе, защитники Райан Мюррей отдал три передачи.

    «Коламбус» обладает вполне приличной атакой, входящей в топ-10 лучших в НХЛ — в среднем 3,25 заброшенных шайб за матч. Но оборона на среднем уровне, а слабым местом является реализация большинства — 16,1% и только 26-й результат.

    «Тампа-Бэй»

    В прошлом поединке «Тампа-Бэй» дома засушила «Монреаль» (3:0) — это пятая победа подряд и девятая игра с набранными очками. «Лайтнинг» уверенно лидируют в общей таблице НХЛ, опережая ближайших преследователей из «Калгари» и «Сан-Хосе» на 15 очков.

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    Отразив 20 бросков в створ, шестой шататут в сезоне сделал российский топ-вратарь Андрей Василевский, а топ-форвард Никита Кучеров оформил гол+пас. Защитник Михаил Сергачев очков не набирал, зато другие лидеры команды сыграли результативно — Тайлер Джонсон и Янни Гурд забросили по шайбе, Стивен Стэмкос и Онджей Палат отдали по две передачи.

    «Тампа» обладает самой результативной атакой в НХЛ, забрасывая в среднем 3,86 шайб за матч и реализуя 29,7% большинства. Но и оборона у «Лайтнинг» в топ-5 лучших.

    Прогноз

    Соперники сыграли два матча на льду «Тампы», и оба раза побеждали «Лайтнинг» — 8:2 и 4:0. В этот раз мы также прогнозируем победу «Лайтнинг» в основное время с коэффициентом 2,18. 0

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    Прогноз на «Коламбус» — «Тампа-Бэй». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.18
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