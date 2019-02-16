«Торпедо» — «Сибирь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 16 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 16 февраля 2019 года нижегородское «Торпедо» примет новосибирскую «Сибирь». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Сибирь».

«Торпедо»

В прошлом матче «Торпедо» на выезде в овертайме достаточно неожиданно обыграло «Локомотив» (3:2). Нижегородцы прервали серию из трех поражений, и пока что чувствуют себя весьма уверенно на 7-м месте Востока — четыре очка отрыва от «Трактора» и девять очков отставания от «Салавата Юлаева».

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Хороший матч провел вратарь Барри Браст, отразив 31 из 33 бросков, и шикарно сыграла вторая пятерка — нападающий Эндрю Кэлоф оформил гол+пас, Энди Миэл и защитник Филип Хольм забросили по шайбе, форвард Михаил Варнаков отдал передачу. Травмирован основной вратарь Станислав Галимов и один из ключевых защитников Мэт Боди.

«Торпедо» обладает очень приличной линией атаки — в среднем 2,85 заброшенные шайбы за матч и 7-й показатель. Спецбригады на среднем уровне, зато ужасная оборона — в среднем 3,15 пропущенных шайб за матч (хуже только «Слован»)

«Сибирь»

В прошлом матче «Сибирь» на выезде в овертайме уступила «Нефтехимику» (4:5), но все же взяла одно очко, и продолжает занимать девятое место на Востоке с двумя очками отставания от «Трактора» и зоны плей-офф.

В игре с нижнекамцами нападающий Егор Миловзоров принял участие во всех голах, отдав четыре результативные передачи. Также классно сыграли Дмитрий Саюстов, набравший 3 (1+2) очка, и Виктор Комаров, оформивший дубль. Гол+пас на счету ключевого защитника Николая Демидова.

«Сибирь» подтянула результативность атаки, входя в топ-15 по заброшенным шайбам и реализации большинства. Но оборона по-прежнему ужасна (почти три пропущенные шайбы за матч), а меньшинство вовсе худшее в КХЛ — лишь 74,1% надежности.

Прогноз

Первая встреча команд в начале сезона завершилась выездной победой «Торпедо» (3:2). Но сейчас ситуация изменилась, и даже победа нижегородцев над «Локомотивом» пока не внушила уверенности в их выходе из кризиса — прогноз на победу «Сибири» в матче с коэффициентом 2,13. 0